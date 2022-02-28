GÜZELLİK MERKEZİNDEN GÖTÜREBİLDİKLERİNİ ÇALDILAR, GÖTÜREMEDİKLERİNİ KIRDILAR - Son Dakika
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GÜZELLİK MERKEZİNDEN GÖTÜREBİLDİKLERİNİ ÇALDILAR, GÖTÜREMEDİKLERİNİ KIRDILAR

28.02.2022 09:48

Hırsızlar iş yerini 1,5 milyon lira zarara uğrattıCengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIRİSTANBUL,(DHA)- ATAŞEHİR'de, 3 katlı güzellik merkezine elektrikleri kestikten sonra giren kimliği belirsiz kişiler; cihazlar, bilgisayarlar, kamera sistemi ve koltukları çaldı.

Hırsızlar iş yerini 1,5 milyon lira zarara uğrattı

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIRİSTANBUL,(DHA)- ATAŞEHİR'de, 3 katlı güzellik merkezine elektrikleri kestikten sonra giren kimliği belirsiz kişiler; cihazlar, bilgisayarlar, kamera sistemi ve koltukları çaldı. Şüpheliler, spot ışıkları, klima gibi götüremedikleri birçok malzemeye zarar verip, kaçtı. Hırsızlık olup olmadığından şüphelendiği olayda yaklaşık 1,5 milyon liralık zarara uğratıldığını söyleyen zincir güzellik merkezlerinin sahibi Sevim Alan, Götürebildiklerini götürmüşler, götüremediklerini de kırıp, kesip kullanılamaz hale getirmişler dedi.

Olay, geçen çarşamba günü sabah saatlerinde İçerenköy Mahallesi'ndeki zincir güzellik merkezlerinin bir şubesinde meydana geldi. İddiaya göre; kimliği belirsiz kişiler, bodrum kattan 3 katlı merkeze girdi.

Şüpheliler, cilt bakım cihazları, lazer cihazı, bilgisayarlar, koltuklar ve söktükleri kamera sistemini çaldı. Şüpheliler; spot ışıkları, klima gibi götüremedikleri birçok malzemeye zarar verip, kaçtı.

'YAKLAŞIK 1,5 MİLYONLUK ZARARIM VAR'

Hırsızlık olayının şüpheli olduğunu söyleyen güzellik merkezi zincirinin sahibi Sevim Alan, Ataşehir'de 3 katlı bir iş yerim vardı. Aktif bir işyeriydi. Orada böyle büyük bir soygun oldu. Çok ciddi zararımız var, cihazlarımız ve birçok şeyimiz vardı. Kurulu bir düzendi. Hırsızlık olayı o kadar da şüpheli bir olay. Çünkü götürebildiklerini götürüp, götüremedikleri her şeye zarar vermişler. Yaklaşık 1 buçuk milyonluk gibi bir zararımız var dedi.

Polis merkezine giderek, şikayetçi olduğunu söyleyen Alan, Geceden hazırlamışlar her şeyi. Sabah 7 sıralarında gelip, 10 dakikada her şeyi alıp, gitmişler. Alamadıklarını da kırıp, döküp, kesip gitmişlerdi. Böyle inanılmaz bir şey. Şikayetçi olduk. Şüphelendiğimiz insanlar aynı sektörden insanlar. Bir hırsızlık olsa işine yarayanları alıp çıkması lazım. Bir hırsız hiçbir zaman aynalara kadar kırmaz. Her şeyi kırıp döktüklerine göre aslında hırsızlığın biraz daha üst boyutunda bir şey. 3 katlı bir merkez ve 12 ile 18 arası güvenlik kamerası var. İçeri girenler, ilk elektrikleri kesiyorlar. Sonra bütün kameraları, kaydedeceği bilgisayarı, her şeyi alıyorlar. Hiçbir iz bırakmıyorlar diye konuştu.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

GÜZELLİK MERKEZİNDEN GÖTÜREBİLDİKLERİNİ ÇALDILAR, GÖTÜREMEDİKLERİNİ KIRDILAR
GÜZELLİK MERKEZİNDEN GÖTÜREBİLDİKLERİNİ ÇALDILAR, GÖTÜREMEDİKLERİNİ KIRDILAR
GÜZELLİK MERKEZİNDEN GÖTÜREBİLDİKLERİNİ ÇALDILAR, GÖTÜREMEDİKLERİNİ KIRDILAR
GÜZELLİK MERKEZİNDEN GÖTÜREBİLDİKLERİNİ ÇALDILAR, GÖTÜREMEDİKLERİNİ KIRDILAR
GÜZELLİK MERKEZİNDEN GÖTÜREBİLDİKLERİNİ ÇALDILAR, GÖTÜREMEDİKLERİNİ KIRDILAR
GÜZELLİK MERKEZİNDEN GÖTÜREBİLDİKLERİNİ ÇALDILAR, GÖTÜREMEDİKLERİNİ KIRDILAR
GÜZELLİK MERKEZİNDEN GÖTÜREBİLDİKLERİNİ ÇALDILAR, GÖTÜREMEDİKLERİNİ KIRDILAR
GÜZELLİK MERKEZİNDEN GÖTÜREBİLDİKLERİNİ ÇALDILAR, GÖTÜREMEDİKLERİNİ KIRDILAR
GÜZELLİK MERKEZİNDEN GÖTÜREBİLDİKLERİNİ ÇALDILAR, GÖTÜREMEDİKLERİNİ KIRDILAR
GÜZELLİK MERKEZİNDEN GÖTÜREBİLDİKLERİNİ ÇALDILAR, GÖTÜREMEDİKLERİNİ KIRDILAR

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Hırsızlık, Ataşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GÜZELLİK MERKEZİNDEN GÖTÜREBİLDİKLERİNİ ÇALDILAR, GÖTÜREMEDİKLERİNİ KIRDILAR - Son Dakika


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