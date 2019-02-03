Son Dakika Haberleri: Güzellik Merkezinin Kampanyasında Hayvanlar İçin 150 Kilo Mama Toplandı

Güzellik Merkezinin Kampanyasında Hayvanlar İçin 150 Kilo Mama Toplandı

36 dakika önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren güzellik salonunun sahibi Deniz Çınar tarafından hayvanlara destek için 'Mamalar sizden hizmet bizden' sloganıyla düzenlenen kampanyada 150 kilo mama toplandı.

Güzellik Merkezinin Kampanyasında Hayvanlar İçin 150 Kilo Mama Toplandı, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren güzellik salonunun sahibi Deniz Çınar tarafından hayvanlara destek için 'Mamalar sizden hizmet bizden' sloganıyla düzenlenen kampanyada 150 kilo mama toplandı. Güzellik salonu hizmetleri karşılığı toplanan mamalar, törenle doğa hayvanlarına ulaştırılmak üzere Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu temsilcilerine teslim edildi.

Güzellik merkezinde düzenlenen teslim töreninde konuşan Kuaför Deniz Çınar, "Mamalar sizden hizmet bizden' sloganıyla can dostlarımız için güzel bir kampanya yaptık. Halkımız gerçekten çok duyarlı davrandı. 150 kilo mama topladık. Bu mamaları Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubuna teslim ediyoruz. Onlar da doğa hayvanlarına ulaştıracaklar. Bu proje umarım ses getirir, algı oluşturur, farkındalık oluşturur. Bize destek veren İnegöl halkına teşekkür ediyorum" dedi.

Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu Başkanı Şebnem Dönmez ise, "İnegöl'de ilk defa böyle bir etkinlikle karşılaştık. Güzellik hizmetinin sokak hayvanları yararına yapılabilmesi gerçekten bizi çok mutlu etti. Mamaları sokak hayvanlarına ulaştıracağız" dedi. 

Belediye Başkan Yardımcısı Gülhan Şahin de, "İnegöl Belediyesi olarak sokak hayvanlarıyla ilgili tüm yapmamız gerekenleri yapıyoruz ama bunların sadece belediye eliyle yapılması yetmiyor. Vatandaşlarımızın da bu konuda çok duyarlı olmaları gerekiyor. Bu tür farkındalık yaratan etkinlikler de çok daha fazla etkili oluyor. Farkındalık çalışmaları gerçekten çok önemli. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu tür farkındalık programlarının artmasını diliyorum" dedi.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 12:50 Kaynak: DHA

Çınar, Bursa, İnegöl, Güncel
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