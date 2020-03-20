Güzellik salonlarında korona tedbiri - Son Dakika

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı güzellik salonları da aldıkları tedbirleri arttırmaya devam ediyor.



Bursa Estetik Sektörü Çalışanları Derneği (BESDER) Yönetim Kurulu Başkanı Gülin Çifçi, güzellik salonları ve işletmelerinin koronavirüs sebebiyle kırmızı alarma geçtiklerini ve müşterilere en üst seviyede hijyenik hizmet sunmaya başladıklarını vurguladı. Dernek üyesi işletmelerin ve çalışanların salgın konusunda uyarıldığını açıklayan Gülin Çifçi, "Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 14 temel kural, bu salgın ile mücadelenin temel taşlarını oluşturuyor. Bu süreçte tüm işletme sahipleri ve personel ilk olarak kişisel hijyenineekstra özen gösteriyor ve işyerlerindeki temizlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Müşterilerimiz ile yakın temastan kaçınıyoruz. Zorunlu olan durumlarda ise maske kullanıyor ve müşterilerimiz ile kendi hijyen tedbirlerimizi tam olarak alıyoruz. Uygulama esnasında kullandığımız ürün veya aletleri işlem sonunda tam bir dezenfekte işleminden geçiriyoruz. Tek kullanımlık aletleri ise işlem sonunda imha ediyoruz" diye konuştu. - BURSA