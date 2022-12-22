Güzellik sektörünün dikkat çeken ismi Seda Balkarlı kimdir?

Seda Balkarlı, 1 Ocak 1991 tarihinde Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi. Hatice- Ömer Remzi Çanakçı çiftinin dört çocuğundan en küçüğü olan Balkarlı, evli ve iki kız çocuk annesi. Eğitim hayatını noktaladıktan sonra güzellik sektörüne yönelen başarılı girişimci, iş hayatına 2014 yılında adım attı.

5 YIL İÇİNDE 3 ŞUBE AÇTI

"Altın Oran Yaşam Merkezi" markasıyla güzellik sektörüne iddialı bir giriş yapan Seda Balkarlı, 5 yıl içinde üç şube ve bir güzellik okulu (Seda Balkarlı Akademi) açtı. Ayrıca markasına ait dermokozmetik ürünleri ve medikal cihaz satışlarına başladı. Kendi adını taşıyan butiğiyle giyim sektöründe de adından söz ettiren Balkarlı'nın toplamda 40 personeli var.

ÜNLÜ İSİMLERLE İŞ BİRLİĞİ

Şubelerinin açılışına Doğuş, Aslı Hünel, Murat Övüç gibi ünlü isimleri de davet ederek Kahramanmaraş'ta eğlenceli organizasyonlara imza atan Seda Balkarlı, tanınmış sanatçılarla çalışmaya devam ediyor.

YARDIMLAŞMAYA ÖNEM VERİYOR

İş hayatındaki başarılarını aldığı iki ödülle taçlandıran Seda Balkarlı, üniversite öğrencileri, genç girişimciler ve kadın girişimcilere yönelik konferanslar düzenliyor. Sosyal yardımlaşma faaliyetlerine de önem veren Balkarlı, birçok hayır kurumuna gönüllü olarak destek verip düzenli olarak bağış yapıyor.