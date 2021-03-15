Güzellik uzmanı Aysel Ibadzade'den dikkat çeken uyarı - Son Dakika

Güzellik uzmanı Aysel Ibadzade'den dikkat çeken uyarı

15.03.2021 16:56
Güzellik uzmanı Aysel Ibadzade'den dikkat çeken uyarı, System.String[]

Kozmetoloji, gençten yaşlıya hemen hemen her kadının kullandığı en moda alanlardan biridir. Bu kozmetik prosedürler sayesinde bayanlarımız ameliyatsız birçok alanda değişiklik yaparak istediği görüntüye sahip olabilmektedir. Bu işlemlerin yöntemleri nelerdir ve yan etkileri nelerdir? Kozmetoloji alanında söz sahibi güzellik uzmanı Aysel Ibadzade açıkladı

Aysel Ibadzade, kozmetik prosedürleri doğru uygulandığında ve kaliteli müstahzarlar kullanılarak yapıldığında hiçbir yan etkisi olmadığını ve tamamen zararsız olduklarını kaydetti. Bugün piyasada çok sayıda düşük kaliteli, ucuz, zararlı ürün ve bu alanda profesyonel olmayan kozmetikçiler bulunmaktadır.

'MÜKEMMEL SONUÇLAR ELDE ETMEK MÜMKÜN'

Bir güzellik uzmanı seçerken hanımlarımıza öncelikle doktorun bilgisine ve işlem sırasında kullanılacak preparatların kalitesine dikkat etmelerini tavsiye ederim. Dışarıdan rahat görünen bu alan aslında riskli ve sorumluluk sahibi bir alandır. Uygunsuz bir prosedür sırasında pek çok istenmeyen durum ortaya çıkabilir. İyi bir güzellik uzmanının aynı zamanda iyi bir doktor olması gerektiğini unutmayın. Genel olarak kozmetoloji alanı geniş bir alandır. Standart kozmetoloji prosedürlerinin yanı sıra burun eğrilerinin düzeltilmesi, burun sarkması, yüz ve çene bölgelerinin düzeltilmesi ile dahi ameliyatsız mükemmel sonuçlar elde etmek mümkündür.

Burun, yüz ve çene bölgesinde nasıl düzeltmeler yaparsınız?

Yüz elmacık kemiklerindeki asimetrileri dolgu maddeleri yardımı ile düzeltiriz. Ameliyatsız küçük çeneyi büyütebilir ve büyük çeneyi küçültebiliriz. İşlem sırasında hyaluronik asit bazlı doğal dolgular kullanıyoruz. Tamamen zararsızdır. Zamanla emilir. Bu yöntemlerle çene açısını sıkılaştırarak daha gösterişli bir görünüm elde edersiniz. Şimdi çok moda.

Hangi dudak dolgusu kullanıyorsunuz?

Sadece doğal dolgular kullanıyorum. Yapay dolgular sağlığa zararlıdır ve kullanımı yasaktır. Aynı zamanda yurt dışı eğitimlerim sırasında katıldığım kurslardan öğrendiğim yeniliklerle işlem sırasında özel teknikler kullanıyorum. Azerbaycan'da birkaç uzman bunu yapabilir. Ben onlardan biriyim.

Botoks nedir ve nasıl yapılır?

Botoks yüz kırışıklıklarını açmak için kullanılır. Yüzün her yerinde kullanılmamalıdır En çok alın, kaş ve göz çevresinde kullanılır. Aşırı terleme olduğunda koltuk altı ve ayak tabanlarında da kullanılır. Gülürken damak belirirse Botoks ile ortadan kaldırabiliriz. Bayanlar genellikle bu prosedürden korkarlar. Bir uzman tarafından düzgün bir şekilde uygulanırsa tamamen korkusuz bir işlemdir.

Erkekler kozmetoloji prosedürlerini kullanıyor mu ve hangi şekillerde?

Erkeklerin çene bölgesindeki kusurlar için tedavi aramaları daha olasıdır.

Botoks, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Güzellik uzmanı Aysel Ibadzade'den dikkat çeken uyarı - Son Dakika Magazin


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