Güzellik Uzmanı Sinan İslam Yılmaz: "Kıl tekniği kaş, uzmanlar tarafından yapılmalı" - Son Dakika

Güzellik Uzmanı Sinan İslam Yılmaz: "Kıl tekniği kaş, uzmanlar tarafından yapılmalı"

Yaptığı işlerle güzellik sektörüne imzasını atan Sinan İslam Yılmaz, kaşları ile problem yaşayanlar için microblading ile 3D kıl tekniğini önerdi.

Güzellik Uzmanı Sinan İslam Yılmaz:

Yaptığı işlerle güzellik sektörüne imzasını atan Sinan İslam Yılmaz, kaşları ile problem yaşayanlar için microblading ile 3D kıl tekniğini önerdi.

Ünlülerin güzellik koçluğunu da yapan Sinan İslam Yılmaz, microblading'in seyrek ve biçimsiz kaşların dolgun görünmesini sağlayan bir yöntem olduğuna söyledi. Bu işlemde dövme tekniğine yakın bir iğneleme yöntemi kullanıldığını anlatan Yılmaz, "Çalışmalarımızda altın orana mutlaka dikkat ediyoruz. Danışanlarımızın en kusursuz sonucu almaları için büyük bir ön hazırlık süreci işletiyoruz. Bu süreçte bilgisayar üzerinden çizimlerimiz gerçekleşiyor ve en son danışanımızın onayını aldıktan sonra işleme başlıyoruz" dedi.

Microblading Kıl Tekniği ayrıntıları

3D kıl tekniği uygulayarak yaptıkları işlemde, kaş kıllarını tek tek çizdiklerini belirten Yılmaz, cilde uyguladıkları boyanın, danışanın gerçek kaşından ayırt edilemeyecek kadar doğal bir görünümde olmasını sağladıklarını anlattı. İşlem sonunda naturel bir görünüme kavuşulması için kullanılan boyanın tamamen organik olması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, "İşlemde en mükemmel sonucu alabilmemiz için kullandığımız iğneleri özenle seçiyoruz. İşlem yapılan kişinin kaş kıllarından daha ince iğne ile operasyonu gerçekleştiriyoruz. 7, 9, 12 ve 14 punto gibi farklı boyutlarda iğnelerimiz var. Bu kararı verirken işlem sonunda danışanımızın da nasıl bir kaşa sahip olmak istediği önem arz ediyor" şeklinde konuştu.

Danışanlarından en çok işlem yapılacak bölgenin acıyıp acımayacağına yönelik sorular aldığını ifade eden Yılmaz, "Bölgeye anestezi kremi uygulayarak uyuşturuyoruz. Bu nedenle danışanlarımız herhangi bir acı ya da ağrı hissetmiyorlar. 3D kıl tekniği dediğimiz Microblading işlemi ile kaşları seyrek ya da kaş formundan memnun olmayan kişileri hayallerindeki görüntüye kavuşturuyoruz" şeklinde anlattı.

Microblading Yaptıracaklara Tavsiyeler

Microblading kaş tekniği öncesi ve sonrasında kişilerin uygulaması gerekenleri anlatan Yılmaz, "Özellikle işlemi yaptırmak isteyen kişilerin merkez seçimi önemli. Mutlaka hijyen kurallarına uygun ve uzmanlar tarafından operasyonların gerçekleştiği bir merkez tercih edilmeli. Pandemi döneminden sonra biz de hijyen anlamında tedbirlerimizi artırdık. Her şeyden önce sağlık, bu süreçte işlem yaptırmak isteyen kişiler mutlaka temizliğe dikkat etmeli" ifadelerini kullandı. Kalıcı makyaj uzmanının tecrübesi ve el yeteneğinin işlemde büyük bir önem arz ettiğini söyleyen Yılmaz," Bizim işimizde el işçiliği çok önemlidir. Sonuç olarak insanların yüzüne bir işlem uyguluyoruz. Kusursuz bir sonuç almak isteniyor ise kesinlikle bir uzmana gidilmelidir" dedi.

Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı;

"Uygulama sonrasında kaşların zarar görmemesi adına 4 saat boyunca sıcak su ile yıkanmamasını öneriyoruz. Temizliği kağıt mendil ya da pamuk yardımı ile ovalamadan yapılması kesinlikle sonrasında kusursuz bir görünüm elde edilmek isteniyorsa çok önemli" dedi. Bir hafta boyunca bölgenin su ile temastan uzak tutulması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, "Eğer su ile temas olacaksa mutlaka bölgeye vazelin sürülmesi gerek. Aynı zamanda danışanlarımıza işlemden sonra geçen ilk 24 saat içerisinde ağrı kesici kullanmamalarını söylüyoruz" dedi. - OSMANİYE

İslam, Dövme, 3d, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 16:08 - Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Güzellik Uzmanı Sinan İslam Yılmaz: 'Kıl tekniği kaş, uzmanlar tarafından yapılmalı' - Son Dakika Magazin

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