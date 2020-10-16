Güzellik uzmanından tek kullanımlık başlıkların ikinci defa kullanılmaması uyarısı - Son Dakika

Güzellik uzmanından tek kullanımlık başlıkların ikinci defa kullanılmaması uyarısı

16.10.2020 11:13

Güzellik uzmanından tek kullanımlık başlıkların ikinci defa kullanılmaması uyarısı Güzellik uzmanı Özcan Yalınkılıç Özaydın, cilt tedavilerinde kullanılan dermapen cihazlarının başlıklarının ikinci defa kullanıldığında cildi tahriş edip ödeme neden olduğunu belirterek "Tek kullanımlık...

Güzellik uzmanından tek kullanımlık başlıkların ikinci defa kullanılmaması uyarısı

DİYARBAKIR - Güzellik uzmanı Özcan Yalınkılıç Özaydın, cilt tedavilerinde kullanılan dermapen cihazlarının başlıklarının ikinci defa kullanıldığında cildi tahriş edip ödeme neden olduğunu belirterek "Tek kullanımlık başlıkları ikinci defa kullanmayın" uyarısında bulundu.

Güzellik Atölyesi kurucusu güzellik uzmanı Özcan Yalınkılıç Özaydın, dermapen işleminde kullanılan başlıkların ikinci defa kullanılması durumunda ciltte hasar oluşturduğunu söyledi. Başlıkların satın alınmadığını, uygulama yapan merkez tarafından karşılanması gerektiğini de vurgulayan Özaydın, "Göz çevresinde, dudak kenarlarındaki çizgilerde, göz kırışıklıkları, kaz ayaklarında, öfke çizgisi, karın çatlaklık gibi vücudun çeşitli yerlerinde ameliyat izleri gibi yerlerde taşımak istemediğimiz bazı izlerde onarım yapmak için dermapenden destek alıyoruz. Önemli olan cildimize göndereceğimiz üründür, dermapen sadece bize aracı oluyor, orada bize kanal açarak bizim uygulayacağımız ürünlere yol açıyor. Cilt analizi iyi yapılması gerek doğru ürün ve teknikle çalışmak. Danışanlarımızdan aldığımız en çok şikayetler, daha önce yaptırdıkları işlemlerde cildinde 3 gün boyunca kızarıklık dinmedi, çok fazla ciltte çizilmeler oldu gibi şikayetler çok alıyoruz. Uygulama yaparken yüz kaslarının yönüne doğru çalışılır, göz çevrelerimizde dermapen 0.5 derecenin üzerine çıkmaması gerek. Danışanlardan gelen bir diğer şikayetler ise kullanılan iğneler tek kullanımlıktır, bunun etrafı plastiktir, sterilize edilemez, bu iğneleri biz tek kullanımlık olarak kullanıp çöpe atıyoruz. Maalesef bunu birçok defa işlem yaparken kullanan merdiven altı işletmeler var. İster istemez bazı ciltlerde kan akışı hızlı olduğundan minik kanamalar olup bakteri barındırıyorlar. Danışanlara başlıkları verip muhafaza etmesini söylüyorlar ve bunu bir sonraki seansta kullanıyorlar. Bu çok sağlıklı bir yöntem değildir, uygulanmaması gereken bir yöntemdir, biz bunu karşılamak zorundayız, lütfen danışanlar her işlemde iğnenizin sizin gözlerinizin önünde açılmasını rica edin. Bu iğnelerle bazen gözenek sıkılaştırmada yuvarlak çalışmak zorunda kaldığımız için iğneler körleşiyor, ikinci uygulamada cilde sadece zımpara kağıdı görevi gösterir cildi çizer. Körelmeden dolayı kesinlikle kanal açılmaz sadece cildi tahriş eder buda ciltte ödem, kızarıklık ve yanma oluşturur, bu ağrı günlerce devam eder" dedi.

Güzellik uzmanından tek kullanımlık başlıkların ikinci defa kullanılmaması uyarısı
Güzellik uzmanından tek kullanımlık başlıkların ikinci defa kullanılmaması uyarısı
Güzellik uzmanından tek kullanımlık başlıkların ikinci defa kullanılmaması uyarısı
Güzellik uzmanından tek kullanımlık başlıkların ikinci defa kullanılmaması uyarısı

ÖDEM, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Güzellik uzmanından tek kullanımlık başlıkların ikinci defa kullanılmaması uyarısı - Son Dakika

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