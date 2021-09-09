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Güzellik ve Bakım Fuarı kapılarını açtı - Son Dakika

Güzellik ve Bakım Fuarı kapılarını açtı

09.09.2021 13:21

Türkiye'nin en prestijli fuarlarından Güzellik ve Bakım Fuarı, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda kapılarını açtı.

Türkiye'nin en prestijli fuarlarından Güzellik ve Bakım Fuarı, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda kapılarını açtı.

Bu yıl 33'üncüsü düzenlenen ve sektörün amiral gemisi konumundaki fuar yerli ve uluslararası markaları bir araya getirdi. Fuar, 4 gün boyunca 45 ülkeden gelenlerle birlikte yaklaşık 30 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlayacak ve 1-1,5 milyar dolarlık ekonomik katkı sağlayacak.

Yıllardır güzellik sektörünü bir araya getiren Güzellik ve Bakım Fuarı'nda yine en son güzellik trendleri ve gelişmiş teknolojiler sergilenirken bu yıl sektörün öncüsü Almanya, Fransa, İrlanda, ABD, İngiltere, Avustralya ve Güney Kore'den birçok marka da fuarda yerini aldı.

200'den fazla katılımcı ve 600'den fazla markanın yer aldığı Türkiye'de güzellik sektörünün en önemli platformu olan Güzellik ve Bakım Fuarı'na Almanya, Fransa, İngiltere, Avusturalya'dan ABD'ye, Rusya'dan Latin Amerika ülkelerine, Nijerya, Tunus gibi Afrika ülkelerinden Suudi Arabistan'a, Katar gibi Arap Yarımadası'ndan Hong Kong gibi Uzak Doğu'ya kadar 45 ülkeden gelenlerle birlikte yaklaşık 30 bin profesyonel ziyaretçi bekleniyor.

"Yerli cihaz üretimi yüzde 30 arttı"

Güzellik ve Bakım Fuarı Proje Direktörü Gökhan Büyükataman, fuara ilişkin yaptığı konuşmada, fuarı, 4 gün boyunca 45 ülkeden gelenlerle birlikte yaklaşık 30 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlayacağını ve 1-1,5 milyar dolarlık ekonomik katkı sağlayacağını söyledi.

Uygulama sayısı bakımından Avrupa 1'inisi ve dünya 5'incisi olan Türkiye'de kadınların yıllık 400 bin TL'lik harcama yaparak medikal estetik alanının gelişimine ivme kazandırdığını belirten Büyükataman, şunları kaydetti:

"Biz de bunun bilinciyle hareket ettik ve fuarımızda günümüzün yükselen değeri medikal estetik alanında da ziyaretçilerimize güçlü bir içerik hazırladık. Yerli ve uluslararası birçok profesyonel kozmetik markasını buluşturduğumuz fuarımızda yerli ve milli üretim güzellik cihazları da görücüye çıktı. Geçen seneden bu yana sektörde yerli cihaz üretiminin yüzde 30 arttığını söyleyebiliriz. Fuarımızda sayısı artmış yerli ürünler, yerli medikal estetik cihazları ilk defa sergilenecek. Geçen sene de vardı ama bu sene hem sayıları arttı hem de teknolojileri gelişti ve Avrupalılarla rekabet edecek düzeye geldi."

Güzellik ve Bakım Fuarı kapılarını açtı
Güzellik ve Bakım Fuarı kapılarını açtı
Güzellik ve Bakım Fuarı kapılarını açtı
Güzellik ve Bakım Fuarı kapılarını açtı
Güzellik ve Bakım Fuarı kapılarını açtı

Sergi Sarayı, Lütfü Kırdar, İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güzellik ve Bakım Fuarı kapılarını açtı - Son Dakika


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