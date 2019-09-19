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Güzellik ve bakım ürünleri fuarda buluştu

25 dakika önce

Güzellik ve bakım ürünleri fuarda buluştu 'Beauty Wellness Show kapılarını açtı "Sağlık Bakanlığı onaylı güzellik ürünlerini tercih edilmeli" "Epilasyon yaptırırken belgeli işletmeler tercih edilmeli"İSTANBUL - Kozmetik, güzellik ve sağlıkla ilgili en yeni ürün ve uygulama teknikleri bir...

Güzellik ve bakım ürünleri fuarda buluştu

'Beauty Wellness Show kapılarını açtı

"Sağlık Bakanlığı onaylı güzellik ürünlerini tercih edilmeli"

"Epilasyon yaptırırken belgeli işletmeler tercih edilmeli"

İSTANBUL - Kozmetik, güzellik ve sağlıkla ilgili en yeni ürün ve uygulama teknikleri bir araya getirildi. Güzellik malzemeleri ve sağlık ürünlerinin de sergilendiği fuarda ürünler aynı zamanda uygulamalı olarak da tanıtılıyor.

Kozmetik, güzellik ve sağlık ürünlerinin aynı platformda buluştuğu 'Beauty Wellness Show İstanbul' fuarı kapılarını açtı. Cilt bakımı, medikal estetik, kozmetik, güzellik ve sağlık ürünlerinin sergilendiği fuarda Almanya, Brezilya, Bulgaristan, Fransa, Hindistan, İspanya, İtalya, Polonya, Tayland ve ABD'den gelen markalar ürünlerini meraklılarıyla buluşturuyor. Kozmetik sektörünün yakından takip ettiği 'Beauty Wellness Show İstanbul'da kozmetik, güzellik ve sağlıkla ilgili en yeni ürün ve uygulama teknikleri de sergilenecek. Fuarda sergilenen güzellik malzemeleri ve sağlık ürünleri de aynı zamanda uygulamalı olarak tanıtılmaya başladı.

"Sağlık Bakanlığı onaylı güzellik ürünlerini tercih edilmeli"

Fuarda kalıcı oje ve tırnak malzemeleri ürünlerini sergileyen firma sahibi Galina Dolma kalıcı oje ve protez tırnaklarla ilgili bilgi verdi. Bayanların protez tırnak ve oje ile ilgili ürün kullanırken Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan ürünleri tercih etmeleri gerektiğini ifade eden Dolma, "Günümüzde bayanlar yoğun tempoda çalışıyorlar. Bu yoğun tempo da bakımlı görünmek istiyorlar. Bayanlar tırnaklarını yaptırırken sert tırnak, kırılmayan tırnak, parlayan tırnak olsun istiyorlar. Protez tırnak bayanların bu isteklerini yerine getiriyor. Protez tırnak yaptıranlar istediği tırnağı istediği uzunlukta en zayıf tırnaklarına dahi yaptırabiliyorlar. Protez tırnak yaptıranlar tırnakların uzamasından dolayı 3 hafta da bir bakım yaptırmalıdır. Bunun yanında bayanlar Sağlık Bakanlığı onaylı ürünleri tercih etsinler. Bayanlar, protez tırnaklarını yaptırdıkları yerin sertifikasına ve hijyenine önem versinler" diye konuştu.

"Epilasyon yaptırırken belgeli işletmeler tercih edilmeli"

Fuarda lazer epilasyon cihazlarını sergileyen firma yetkilisi Rıfat Kıyıcı ise "Epilasyon cihazlarımızı öne çıkaran özellikler var. Lazer işlemlerinde lazer yanıkları görülebildiği için yanma riski olan bölgelere atış yapmayan lazer cihazı geliştirdik. Bunların tanıtımını yapıyoruz. Epilasyon işlemi yaptırmak isteyenler belgesi olmayan işletmeleri tercih etmesinler. İşlemi yaptıracakları cihazın ne olduğunu, özelliklerini öğrensinler. Epilasyon hizmetini eğitimli kişilerden alsınlar. Epilasyonun yapılamayacağı bazı hastalıklar var, kullanılmaması gereken ilaç listesi var sağlık açısından bunların incelenmesi gereklidir" dedi.

400'den fazla markanın katılımıyla gerçekleşen; kozmetik, güzellik ve sağlık ürünlerinin tanıtıldığı fuar 19-22 Eylül tarihlerinde İstanbul Yeşilköy'de bulunan fuar alanında ziyaretçilerini bekliyor.

Güzellik ve bakım ürünleri fuarda buluştu

Sağlık Bakanlığı, Cilt Bakımı, İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:21 Kaynak: İHA
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