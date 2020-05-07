Güzellik ve Estetik merkezlerinin telefonları kilitlendi - Son Dakika

11 Mayısta açılacak olan berber, kuaför, güzellik salonu, estetik merkezlerinin randevuları doldu, telefonları kilitlendi.



Berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmelerin 11 Mayısta tekrardan açılacak olması aylardır bu hizmetlerden yararlanmayan insanları heyecanlandırdı çoğu güzellik merkezi, kuaför ve berberin telefonları kilitlendi randevuları doldu. Estetik uygulamaları yapılan Estesante Clinic'in sahibi Şebnem Demir de telefonlarının kilitlendiğini ve randevulara yetişemediklerini söyleyerek "Bunun en büyük nedeni ise süresi gelen estetik işlemleri, karantinada alınan kilolar nedeniyle zayıflamak isteyenler ve tabiki çok uzun süredir kapalı kalmak" dedi.



Kozmetik ve estetik işlemlerin belirli aralıklarla tekrarlanması gerektiğini belirten Demir," 6D Star Askısı'nın 1.5-2 yıl, dolgunun 9-12 ay, botoksun etkilerinin 4-5 ay sürüyor dolayısıyla tekrar gerekiyor. Bu durum da yoğunluğun başka bir nedeni eski müşteriler ilk olarak rutin uygulamalarını yaptırmak istiyor. Şimdiden randevularını alıp, sıraya koyuyoruz.



'Karantina kiloları'



3. ayına yaklaşan karantina sürecinde evlerine kapanan insanların hareketsiz yaşam ve sağlıksız beslenme nedeniyle kilo aldığını belirten Şebnem Demir "Yazın da yaklaşmasıyla şimdi alınan kiloları vermek isteyen insanlar en çok zayıflama tedavilerine ilgi gösteriyor. G5 Masajı, Micro Plus, Radyofrekans, Lenf Drenaj gibi zayıflatma uygulamalarımıza büyük ilgi var. Karantinanın bitmesiyle zayıflamak isteyenler merkezlerimizi dolduruyor" diye konuştu.



En çok bağışıklık güçlendirdiler



Klinik oldukları için faaliyetlerinin bir kısımının yasaktan etkilenmediğini belirten Şebnem Demir, "Korona sürecinde birçok müşterimize C vitamini desteği, ozon terapi, glutatyon gibi bağışıklık güçlendirici tedaviler yaptık. Estetik uygulamalarına ise bir süre ara vermek zorunda kaldığımız için birikme oldu" dedi. - İSTANBUL