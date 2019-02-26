Güzellik Yarışmalarında Mankenlerin Yaşadığı 7 Utanç Verici Görüntü

Dünya genelinde düzenlenen güzellik yarışmalarında her şeyin mükemmel olması için çok çaba sarf edilmektedir.

Dünya genelinde düzenlenen güzellik yarışmalarında her şeyin mükemmel olması için çok çaba sarf edilmektedir. Fakat birbirinden güzel kadınların yarıştığı bu yarışmalarda hayli utanç verici anlar da yaşanabilmekte. Bizde bugün sizlere güzellik yarışmalarında yaşanmış 7 utanç verici görüntüden bahsedeceğiz.

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