"Güzellik yarışması" için getirilen ineğin kaçması heyecana neden oldu - Son Dakika

Tekirdağ'da "güzellik yarışması" için getirildiği sırada kaçan inek, seyirciler arasında heyecana neden oldu

Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen "Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı" etkinlikleri kapsamında "Holstein cinsi inek güzellik yarışması" yapıldı.

Karaevli Mahallesi'ndeki fuar alanında düzenlenen ve 9 yetiştiricinin katıldığı yarışmada jüri, inekleri damızlık özellikleri, beden ve ayak yapısı ile sütçülük özelliklerine göre değerlendirdi.

Üreticiler de hayvanlarının jüri tarafından değerlendirmesini heyecanla izledi.

Yarışma için getirildiği sırada kaçan ve stantlara giren inek bir süre kovalandıktan sonra yakalandı.

Tekirdağ Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (DSYB) Başkanı Ergin Durgun, gazetecilere, yarışmanın geleneksel hale geldiğini söyledi.

Yarışmayı düzenleme amaçlarının kaliteli, iyi ırklar yetiştiren üyeleri ödüllendirmek ve onları teşvik etmek olduğunu ifade eden Durgun, "Tekirdağ yetiştiricileri olarak hayvanlarımızla iddialıyız. Türkiye'nin en iyi ırk hayvanlarının ilimizde yetiştirildiğini iddia ediyoruz. Bu yarışmayı da bunu tanıtmak ve bunu gündeme getirmek için yapıyoruz." dedi.

Yarışmada, Emre Nazlı'nın baktığı inek birinci, Sait Çakır'ın ineği ikinci, Malkara ilçesinden Fikret Mercan'ın yetiştirdiği inek de üçüncü oldu. Dereceye giren yetiştiricilere çeşitli hediyeler verildi.