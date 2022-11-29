Meksika'da düzenlenen bir güzellik yarışmasında mikrofonu eline alan yarışmacı, elektrik akımına kapılarak yere yığıldı - Son Dakika
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Meksika'da düzenlenen bir güzellik yarışmasında mikrofonu eline alan yarışmacı, elektrik akımına kapılarak yere yığıldı

30.11.2022 14:58

Meksika'da düzenlenen güzellik yarışmasında 22 yaşındaki yarışmacı Andrea Granados Victor, mikrofonu eline alınca elektrik akımına kapılarak yere yığıldı. Çevredekilerin yardımıyla kurtulan Victor, "Resmen şarj oldum. Tanrıya şükür iyiyim" derken genç yarışmacının ellerinde yanıklar olduğu öğrenildi.

Meksika'nın Michoacan eyaletinde düzenlenen Senorita Sahuayo 2022 Güzellik Yarışması'nda ikinci olduktan sonra konuşma yapmak üzere sahneye çıkan 22 yaşındaki yarışmacı Andrea Granados Victor, mikrofonu eline aldığı anda elektrik akımına kapıldı.

"RESMEN ŞARJ OLDUM"

Bir süre çığlıklar atarak elindeki mikrofonu bırakmaya çalışan Victor sonunda yere yığılarak mikrofonu düşürdü. Çevredekilerin yardımıyla ayağa kaldırılan genç kadın, bir kaç dakika sonra kendine geldi. Konuşmasını yapmak için yeniden sahneye çıkan Andrea, "Resmen şarj oldum. Hepinize teşekkür ederim. Tanrıya şükür iyiyim" dedi.

Güzellik yarışmasında elektrik çarpan yarışmacı yere yığıldı

ELİNDE YANIKLAR OLUŞTU

Olay sonrası muayene için hastaneye giden genç yarışmacı elinde oluşan yanık nedeniyle tedavi edildi. Olayın açık havada yapılan yarışmadan önce yağmur yağması ve yarışmacının ayaklarının çıplak olması sebebiyle meydana geldiği ifade edildi.

Güzellik yarışmasında elektrik çarpan yarışmacı yere yığıldı
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Meksika'da düzenlenen bir güzellik yarışmasında mikrofonu eline alan yarışmacı, elektrik akımına kapılarak yere yığıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Meksika'da düzenlenen bir güzellik yarışmasında mikrofonu eline alan yarışmacı, elektrik akımına kapılarak yere yığıldı - Son Dakika
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