Güzellikleri ile büyüleyen flamingolar İzmit Körfezi'ni mesken tuttu - Son Dakika

Güzellikleri ile büyüleyen flamingolar İzmit Körfezi'ni mesken tuttu

12.01.2021 11:32
Güzellikleri ile büyüleyen flamingolar İzmit Körfezi'ni mesken tuttu, System.String[]

İzmit Körfezi'nin doğu kesiminde bulunan ve balık popülasyonunun artması ile kuşların uğrak noktası haline gelen sulak alan, güzellikleri ile görenleri hayran bırakan flamingoların değişmez adresi oldu.

İzmit Körfezi'nin doğu kesiminde bulunan ve balık popülasyonunun artması ile kuşların uğrak noktası haline gelen sulak alan, güzellikleri ile görenleri hayran bırakan flamingoların değişmez adresi oldu. Göç yolunda İzmit Körfezi'ni mesken tutan flamingolar, çevredeki vatandaşların da ilgisini topluyor.

İzmit sınırları içerisindeki sahil kesiminde kuşlar için ayrılan sulak alan, onlarca kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalarla temizlenen İzmit Körfezi, flamingoların da uğrak noktası haline geldi. Suyun üzerinde hem dinlenen, hem de başlarını suyun altında gezdirerek yiyecek arayan flamingolar, bölgede görünüşleriyle de dikkat çekiyor. Sahile gelen vatandaşlardan bazıları yürüyüş, bazıları ise piknik yapıyor. Kimi vatandaşlar ise arkadaşlarıyla birlikte çay kahve içerek keyifli zaman geçirirken, diğer yandan da kuşların uçuşunu cep telefonlarının kameralarıyla kaydediyor. Ailesiyle birlikte sahile gelen çocuklar ise simit ve ekmek atarak kuşları besliyor.

PİKNİK YAPANLAR FLAMİNGOLARIN GÜZELLİĞİNE HAYRAN KALDI

Sahilde ailesiyle birlikte piknik yapan Meysera Pul, "Genellikle piknik yapmak için buraya geliyoruz. Bugün de değişiklik olsun diye geldik. Ben burada kuşları besledim. Kuş beslemek çok eğlenceli, onlara simit atıyoruz" dedi.

"KUŞLAR GERÇEKTEN ÇOK GÜZELMİŞ"

İnternetten İzmit Körfezi'ndeki flamingoları gördüğünü belirten Yusuf Kır ise "Flamingoların buraya geldiklerini biliyoruz. Onları merak ederek geldik. Hava da çok güzel. Normal zamanda bu alanın önünden arabayla geçiyordum ama hiç flamingoları görmeye gelmemiştim. Ben genellikle yürüyüş yapmak için geldim. Ama kuşlar gerçekten çok güzelmiş" ifadelerini kullandı.

-İHA-

Kocaeli, Piknik, Balık, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Güzellikleri ile büyüleyen flamingolar İzmit Körfezi'ni mesken tuttu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son dakika: Türkiye'den WhatsApp'a karşı bir hamle daha! KVKK inceleme başlattı Demet Şener ve Cenk Küpeli çifti boşandı Korona hayatlarını değiştirdi! Sağlıklı beslenmek isterken kendi işlerinin patronu oldular Fiyatlar yükseldi, sıvıya yağ hırsızlığı arttı! Kameraları inceleyen ekipler 5 kişiyi gözaltına aldı Kentsel dönüşüm anlaşmazlığı nedeniyle elektriği kesilen bina sakinlerinin imdadına 'Komiser Şener' yetişti Kadir Şeker'in kurtardığı kadın, eroinle yakalanıp tutuklanmadan önce bıçaklı kavgaya karışmış 90 saatlik kayıtlar incelendi! Evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan çete çökertildi Kapkaç dehşeti kamerada! Kendisini takip eden genç, Afrika uyruklu kadına bina girişinde kabusu yaşattı
Leipzig'ten Sörloth için takımda kalma mesajı: Attığı gol, ileride atacaklarının habercisi Leipzig'ten Sörloth için takımda kalma mesajı: Attığı gol, ileride atacaklarının habercisi         
12:04
Önce kayıt, sonra aşı! Korona aşısı için kayıtlar Önce kayıt, sonra aşı! Korona aşısı için kayıtlar "Aşıla" mobil uygulaması üzerinden yapılacak         
11:54
Son Dakika! Gizlilik sözleşmesiyle tepki çeken WhatsApp geri adım atmıyor: Güncelleme gizliliğinizi etkilemez Son Dakika! Gizlilik sözleşmesiyle tepki çeken WhatsApp geri adım atmıyor: Güncelleme gizliliğinizi etkilemez         
11:38
Alaska değil Ardahan! Köye inen kurt sürüsü karşılarına çıkan 2 köpeği böyle parçaladı Alaska değil Ardahan! Köye inen kurt sürüsü karşılarına çıkan 2 köpeği böyle parçaladı         
11:19
Bursa'da iş insanına akılalmaz tuzak: Patlayan lastiğini değiştirirken 1 milyon 600 bin TL'sini çaldılar Bursa'da iş insanına akılalmaz tuzak: Patlayan lastiğini değiştirirken 1 milyon 600 bin TL'sini çaldılar         
11:07
Faydaları saymakla bitmeyen katranın kilosu 150 liradan alıcı buluyor Faydaları saymakla bitmeyen katranın kilosu 150 liradan alıcı buluyor         
11:04
Whatsapp tartışması AK Parti MYK toplantısına da taşındı! Erdoğan'dan Whatsapp tartışması AK Parti MYK toplantısına da taşındı! Erdoğan'dan "Ruberu, yani yüz yüze görüşme" talimatı         
10:44
1075 yıl hapse mahkum edilen Adnan Oktar cezaevine götürülürken gözyaşlarına boğuldu 1075 yıl hapse mahkum edilen Adnan Oktar cezaevine götürülürken gözyaşlarına boğuldu         
09:58
Hurda malzemelerden saatte 30 kilometre hızla giden elektrikli araç yaptı Hurda malzemelerden saatte 30 kilometre hızla giden elektrikli araç yaptı         
09:41
Esenyurt'ta polisten nefes kesen takip! 95 yaşındaki kadına gasp dehşeti yaşatanlar yakalandı Esenyurt'ta polisten nefes kesen takip! 95 yaşındaki kadına gasp dehşeti yaşatanlar yakalandı         
09:36
Melek İpek'le ilgili kahreden detay! Tıp yerine evliliği seçip koca katili oldu Melek İpek'le ilgili kahreden detay! Tıp yerine evliliği seçip koca katili oldu         
09:32
Trans bireyle birlikte olduğu ileri sürülen Berk Oktay, hakkındaki iddiaları yalanladı Trans bireyle birlikte olduğu ileri sürülen Berk Oktay, hakkındaki iddiaları yalanladı         
09:25
Meteoroloji güzel haberi verdi! İstanbul 4 gün boyunca kara teslim Meteoroloji güzel haberi verdi! İstanbul 4 gün boyunca kara teslim         
09:20
Türkiye'nin ilk milli helikopter motorunun ikincisi de başarıyla çalıştırıldı Türkiye'nin ilk milli helikopter motorunun ikincisi de başarıyla çalıştırıldı         
09:05
İlk kez maymun türünde görülüyor! İki gorilin korona testi pozitif çıktı İlk kez maymun türünde görülüyor! İki gorilin korona testi pozitif çıktı         
07:43
Berrak Tüzünataç, çırılçıplak kameranın karşına geçti Berrak Tüzünataç, çırılçıplak kameranın karşına geçti         
23:09
Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi         
20:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2021 12:42:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Güzellikleri ile büyüleyen flamingolar İzmit Körfezi'ni mesken tuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei