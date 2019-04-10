Güzellikte İnce Ayar Dönemi

Yakın yüz çekimleri, cilt güzelleştiren uygulamalara ilgiyi arttırırken, en çok tercih edilen işlemler merak konusu oluyor.

2019 estetik trendleri ve işlemleri hakkında bilgi veren Çevre Hastanesi doktorlarından Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah Op. Dr. Derya Bingöl, güzellik davranış trendleri arasında, yaşlanmayı önlemek ve gençliği korumaya yönelik uygulamaların, birinci sırada yer aldığını söyledi. Op. Dr. Derya Bingöl; "Sağlık ve teknoloji alanındaki ilerlemeler, sosyoekonomik seviyedeki artış,bilgiye internet aracılığı ile ulaşım kolaylığı, medya ve sosyal ağların gücü, hizmete ulaşım kolaylığı; kişilerde estetik ve güzellik konusundaki talepleri belirliyor. Günümüzde estetik işlem talepleri, 30'lu yaşlardan, 20'li yaşlara kadar geriledi. Özellikle genç yaş gruplarında, estetik kavramlar yeniden şekillendiğini belirterek; gençleştirici (rejuvenasyon) işlemlerden ziyade, yaşlanmayı önleyici ve gençliği koruyucu (prejuvenasyon) işlemler ön plana çıkmaya başladı. Genellikle; yüz, boyun ve vücutta; cilt sıklaştırıcı, toplayıcı ve gençleştirici minimal invazif uygulamalar tercih edilmeye başlandı. Cilt bakımı, nem koruyucu uygulamalar, kollajen destekleri, PRP (plateletten zengin plazma) uygulamaları, hacim koruyucu yağ enjeksiyonları ve kök hücre uygulamaları çok tercih ediliyor. Radyofrekans tedavisi ile yüz gençleştirme, lazerle cilt soyma, ultrasonik sıkılaştırma yöntemleri gibi işlemler artık kombine uygulanıyor. Dolgun ve abartı hacimli dudaklar yerini, doğal görünümlü, şekli belirginleştirilmiş 'dudak dolgusu' uygulamalarına bırakmaya başladı" dedi.

Erkek Estetiğinde Artış

Cerrahi olmayan estetik işlemlerin; 1997'den günümüze oranla %461 artış gösterdiği bildirilmiş. Cerrahi işlemlerin yanı sıra cerrahi olmayan işlemlerde de, erkek estetiğindeki artışa dikkat çeken Op. Dr. Derya Bingöl, son yirmi yılda; botoks uygulamalarının %600, dolgu uygulamalarının %205, lazerle cilt yenileme işleminin %198 arttığını, erkeklerde ise estetik cerrahiye başvuruların son 20 yılda %106 artış gösterdiğini söyledi. Estetik uygulamalarda dünya trendlerinin 'ince ayar' dönemine doğru yönlendiğini; yani doğallığın korunduğu; ancak fotoğraflardaki filtreli görünüm efektini veren minik dokunuşların başladığını belirtti.

Estetikte NİŞ Tedaviler

Hiperspesifik tedaviler ile mikro optimizasyon yani; tamamen hedefe yönelik küçük cerrahi veya medikal estetik girişimler; niş tedavileri şeklinde tarifleniyor. Liplifting (dudak estetiği), doğal hatları koruyan abartısız dudak dolguları, burun dolgusu ile ameliyatsız şekillendirme, çene kontürü implant, dolgu veya yağ enjeksiyonu uygulamaları, gıdı bölgesi liposuction, gıdı bölgesi yağ eritici enjeksiyonları, vücut şekillendirmede hem kas hem yağ dokusunu kombine şekillendiren elektromanyetik dalga kullanan cihaz bazlı işlemler trend niş uygulamalar arasında yerlerini alıyor.