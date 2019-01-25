Güzeloğlu'dan Şehit Annesine Ziyaret
1 saat önce
Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nun eşi Ayşe Güzeloğlu şehit annesi Raife Yılmaz'ı ziyaret etti.
Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nun eşi Ayşe Güzeloğlu şehit annesi Raife Yılmaz'ı ziyaret etti.
16 Ağustos 2018'de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda şehit düşen Mehmed Kürşat Yılmaz'ın umreden dönen annesi Raife Yılmaz'ı ziyaret eden Güzeloğlu'na Ergani Kaymakamı Hüseyin Sayın'ın eşi Hanife Sayın da eşlik etti.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:11 Kaynak: AA
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