Son Dakika Haberleri: Güzeloğlu, Okul Destek Projesi Kapsamında Çocuklarla Bir Araya Geldi

Güzeloğlu, Okul Destek Projesi Kapsamında Çocuklarla Bir Araya Geldi

1 saat önce

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nun eşi Ayşe Güzeloğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen sosyal ve ekonomik destek hizmetlerinin arttırılması kapsamında 'Okul Destek Projesi' etkinliğinde çocuklar ile kahvaltıda bir araya geldi.

Güzeloğlu, Okul Destek Projesi Kapsamında Çocuklarla Bir Araya Geldi, System.String[]
Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nun eşi Ayşe Güzeloğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen sosyal ve ekonomik destek hizmetlerinin arttırılması kapsamında 'Okul Destek Projesi' etkinliğinde çocuklar ile kahvaltıda bir araya geldi.

Programa Ayşe Güzeloğlu'nun yanı sıra; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Halit Açar ve eşi de katıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Diyarbakır'da yaşayan dezavantajlı çocukların sosyal ve ekonomik açıdan aile yanında desteklenmesinin amaçlandığı program çocukların katıldığı kahvaltı ile devam etti.

Çocuklar ile yakından ilgilenen Ayşe Güzeloğlu, daha sonra çocuklara hediyelerini verdi. Program çocuklar ile toplu fotoğraf çekilmesiyle sona erdi. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:34 Kaynak: İHA

Basri Güzeloğlu, Ayşe Güzeloğlu, Diyarbakır, Güncel
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