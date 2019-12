Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu eşi Ayşe Güzeloğlu ile birlikte "Sıfır Atık ve Çevreye Saygı Eğitimi" programına katıldı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, oluşan atığın miktarının azaltılması, etkin toplama sisteminin kurulması ve dönüştürülmesi amacıyla başlatılan "Sıfır Atık ve Çevreye Saygı Eğitimi" kapsamında Diyarbakır Öğretmen Evi konferans salonunda bir program düzenlendi. Programa Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, eşi Ayşe Güzeloğlu, Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal ve eşi, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman ve eşi, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem ve eşi, Büyükşehir Belediyesi Daire başkanları ile ADEM'lerde eğitim gören kursiyerler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından günün anlam ve önemine ilişkin tanıtım videosu izletildi, Sıfır Atık ve Çevreye Saygı Eğitimi ile ilgili sunum yapıldı. Yapılan sunumun ardından Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, açılış konuşması yaptı.



"Sıfır atık geleceğe yaşanılır bir çevre bırakmak adına zorunlu bir projedir"



Konuşmasına Sıfır Atık Projesinin Türkiye'de başlayıp dünyaya örnek olması gereken bir proje olduğunu ve herkesin bu projeye destek vermesi gerektiğini belirten Vali Güzeloğlu, Sıfır Atık Projesi'nin Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatıldığını aktardı. Güzeloğlu, "Sıfır atık inancımız açısından temizlik ve sağlık başta olmak üzere her alanda çok gerekli ve çok önemli bir konudur. Sıfır atık çevremize saygı duymak, çevreyi korumak, geleceğe bizden sonraki çocuklarımıza kuşaklara temiz ve yaşanılır bir çevre bırakmak adına zorunlu bir projedir. Bu konuda gerçekten yaklaşık iki yılı aşkın sürede Türkiye'de her alanda çok önemli bir farkındalık oluşturuldu. Özellikle hanımefendilerin katkısı ve çabasıyla ortaya çok güzel bir başarı sonucu çıktı. İnanıyorum ki bu doğrultuda yapacağımız çalışmalarla sizlerin katkı destekleriyle çok daha iyiye ve ileriye götüreceğiz. Diyarbakır'da başlatacağımız çalışmalarla bugün ortaya koyacağımız farkındalıkla her birinizin sahiplenmesi ile bu proje Diyarbakır'da örnek bir düzeye ulaşacak. Aslında herkesin yapması gereken hepimizin katkı koyması gereken bir proje sıfır atık. Bu proje yaşadığımız çevreye eve sokağa, mahalleye, hayatın her alanına değer katan bir projedir. Bu noktada bugünkü toplantı sizlere ve sizlerin şahsında bundan sonra yapılacak seminerlerle Aile Destek Merkezimizdeki tüm hanımefendiler özellikle bilgilendirme amacı taşıyor. Çöplerimizi mümkün olduğu kadar az bir atıkla en az atığa konu yapmak ve atıkları yani çöpleri de ayrıştırmak plastik, cam, metal ve doğal olmak üzere her birini ayrı ayrı ayırarak onların yeniden kazanılmasını sağlamak" dedi. - DİYARBAKIR