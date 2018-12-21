Son Dakika Haberleri: Güzeloğlu, Suriyeli Çocuklar ile Buluştu

Güzeloğlu, Suriyeli Çocuklar ile Buluştu

11 saat önce

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nun eşi Ayşe Güzeloğlu, Yerli Malı Haftası etkinliğinde Suriyeli çocuklar ile bir araya geldi.

Güzeloğlu, Suriyeli Çocuklar ile Buluştu, System.String[]
Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nun eşi Ayşe Güzeloğlu, Yerli Malı Haftası etkinliğinde Suriyeli çocuklar ile bir araya geldi.

Diyarbakır Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen "Sosyal Uyum Programı" kapsamında düzenlenen Yerli Malı Haftası etkinliğine katılan Güzeloğlu, Suriyeli çocuklar ile yakından ilgilendi.

Etkinliğe katılan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Halit Açar da burada bir konuşma yaptı.

Programa, İş-Kur İl Müdürü İsmail Koç, SGK İl Müdürü Reşat Merttir, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube müdürleri, Okul Destek Projesi kapsamında görevli personeller, gönüllü Suriyeli eğitimciler ve öğrenciler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 07:07 Kaynak: AA

Basri Güzeloğlu, Yerli Malı, Diyarbakır, Güncel
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