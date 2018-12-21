Güzeloğlu, Suriyeli Çocuklar ile Buluştu

Diyarbakır
Valisi Hasan Basri Güzeloğlu
'nun eşi Ayşe Güzeloğlu, Yerli Malı
Haftası etkinliğinde Suriyeli çocuklar ile bir araya geldi.
Diyarbakır Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen "Sosyal Uyum Programı" kapsamında düzenlenen Yerli Malı Haftası etkinliğine katılan Güzeloğlu, Suriyeli çocuklar ile yakından ilgilendi.
Etkinliğe katılan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Halit Açar da burada bir konuşma yaptı.
Programa, İş-Kur İl Müdürü İsmail Koç, SGK
İl Müdürü Reşat Merttir, İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Şube müdürleri, Okul Destek Projesi kapsamında görevli personeller, gönüllü Suriyeli eğitimciler ve öğrenciler katıldı.