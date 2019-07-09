Güzeltepe Mahallesi'nde "Fiziki Tarama Çalışmaları" yapıldı
35 dakika önce
Her mahallenin farklı ihtiyaçları olduğunu ve bunların yerinde tespit edilerek çözülmesi gerektiğini her fırsatta vurgulayan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in başlattığı tarama çalışmaları, hız kesmeden devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 02:56 Kaynak: İHA
Her mahallenin farklı ihtiyaçları olduğunu ve bunların yerinde tespit edilerek çözülmesi gerektiğini her fırsatta vurgulayan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken
'in başlattığı tarama çalışmaları, hız kesmeden devam ediyor.
Her hafta salı, çarşamba ve perşembe günleri farklı mahallelerde gerçekleştirilen "Fiziki Tarama Çalışmaları" son olarak Güzeltepe Mahallesi'nde gerçekleştirildi.
Cadde ve sokaklar tek tek süpürülüp yıkandı
Güzeltepe Mahallesi Muhtarlık Binası önünde başlayan çalışmalarda, her müdürlükten 80 kişilik bir ekiple sokakların röntgeni çekildi. Temizlik ve tadilat çalışmalarını dikkatli bir şekilde yürüten personel tarafından, cadde ve sokaklar tek tek süpürülüp yıkandı, ilaçlama ve budama çalışmaları yapıldı. Mahalle sakinlerinin taleplerini doğrudan dinleyen ekipler, notlar alarak gerekli müdürlüklere iletti. Titizlikle sürdürülen çalışmalar ilerleyen günlerde diğer mahallelerde de devam edecek. - İSTANBUL
Günlük burç yorumları 9 Temmuz 2019 Salı (Haftalık burç yorumları)
Dijital Merkez Bankası Parası uygulamaya konulacak
Selahattin Demirtaş'ın avukatlarından AİHM kararı yorumu
Fındık işçisinin günlük asgari yevmiyesi belli oldu