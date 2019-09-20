Son Dakika Haberleri: Güzelyalı Atatürk Parkı'nın 2. Etabı başladı
Son Dakika Güncel Haber

Güzelyalı Atatürk Parkı'nın 2. Etabı başladı

24 dakika önce

Söz verdiği bir projeyi daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Başkan Hayri Türkyılmaz, "Mudanya hizmet ayrıcalığını yaşamaya devam edecek" dedi.

Güzelyalı Atatürk Parkı'nın 2. Etabı başladı, System.String[]

Mudanya Belediyesi, Güzelyalı Atatürk Parkı'nın 2. Etap çalışmalarına başladı.

Mudanya Belediyesi, Mudanya'nın daha yaşanabilir ve modern bir görünüme kavuşması adına yeşil alanların sayılarını artırmaya devam ediyor. İlçe merkezinden kırsala kentin dört bir yanında yer alan parklardaki yürüyüş yolu, spor aleti ve oyun grupları yenilenirken, kente yeni yaşam alanları da kazandırılıyor. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'ın sözünü verdiği Güzelyalı Atatürk Parkı'nın 2. Etap çalışmaları başladı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar sonrasında Güzelyalı Atatürk Parkı yepyeni bir görünüme kavuşacak. Çalışmaları yerinde inceleyen Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Her yaştan Mudanyalıyı sosyal demokrat belediyecilik anlayışının ayrıcalıklarını yaşatacak hizmetlerle buluşturuyoruz. Bin 636 metrekare sert zeminden oluşan revize projesinin çalışmaları tamamlandı ve uygulamaya başladık. Taban alanı 382 metre kareye oturan sosyal tesis ve bin 182 metrekare yeşil alanı kısa sürede hizmete alacağız. Yeşil alanlar genişletilecek ve çiçeklerle park alanı renklendirilecek. Geldiğimiz noktada kentsel yaşam kalitesi, tarihi, kültürel doku ve etkin belediye yönetimiyle anılıyoruz. Mudanya hizmet ayrıcalığını yaşamaya devam edecek" diye konuştu.

Hayri Türkyılmaz, Güzelyalı, Mudanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 02:45 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fenerbahçe, Alanyaspor maçı için TFF'ye başvurmuştu! IFAB yetkilisi resmen açıkladı
Quaresma 10 bin TL'lik giyimiyle AVM'de dikkatleri üzerine çekti! Son dakika: Dünya Güreş Şampiyonası'nda Taha Akgül finalde Son Dakika: Bakan Pakdemirli: Pendik'deki orman yangınında terör bağlantısı olduğunu tespit ettik

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 15:10:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güzelyalı Atatürk Parkı'nın 2. Etabı başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]