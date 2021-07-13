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Güzelyalı'da ulaşıma konfor geldi - Son Dakika

Güzelyalı'da ulaşıma konfor geldi

13.07.2021 13:07
Güzelyalı'da ulaşıma konfor geldi, System.String[]

13 TEMMUZ 2021BASIN BÜLTENİGüzelyalı sokakları konfora kavuşuyorBURSA - Bursa'nın sahile açılan en önemli kapısı olan Mudanya ilçesinin ana caddelerini sil baştan yenileyerek ulaşıma konfor getiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu sefer yaya kullanımının yoğun olarak yaşandığı Güzelyalı'daki...

13 TEMMUZ 2021

BASIN BÜLTENİ

Güzelyalı sokakları konfora kavuşuyor

BURSA - Bursa'nın sahile açılan en önemli kapısı olan Mudanya ilçesinin ana caddelerini sil baştan yenileyerek ulaşıma konfor getiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu sefer yaya kullanımının yoğun olarak yaşandığı Güzelyalı'daki cadde ve sokakların altyapı ve asfaltlama işlerini bitirerek vatandaşa temiz ve sağlıklı bir ortam sundu.

Bursa'nın 17 ilçesinde mevcut yolların iyileştirilmesi için çalışmalarını hızla sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, şehrin sahile açılan kapılarından biri olan Mudanya'nın ulaşım kalitesini de her geçen gün arttırıyor. Geçtiğimiz aylarda ana caddelerini asfaltlama çalışmalarıyla sil baştan yenileyen Büyükşehir Belediyesi, Güzelyalı'da da ulaşıma kalite ve konfor getirdi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Güzelyalı sahil şeridindeki caddelerde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Cadde üzerindeki esnaf ve vatandaşlarla samimi ortamda sohbet eden Başkan Aktaş, dile getirilen talepleri de dinleyerek not aldı. Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren Mudanyalılar, son dönemde sokak ve caddelerin iyileştirilmesindeki emeklerinden ötürü Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

500 bin TL'lik yatırım

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Güzelyalı'nın Mudanya'nın en önemli parçalarından biri olduğunu söyledi. Güzelyalı'nın 2019 yılına kadar da belde belediyesi olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, "Güzelyalı Kazım Karabekir Caddesi'nde önce altyapı çalışmaları bitirildi. Ardından 1000 ton asfalt kaplama çalışması yapıldı. Yine Güzelyalı Burgaz Caddesi 7. Sokak'taki kontrollü trafiğe kapalı güzergahta, önce altyapı çalışmaları yapıldı. Ardından alt temel, bordür, mikronlu parke gibi düzenleme çalışmaları bitirildi. Yerinde incelemek istedik. Sadece üst yapısına yaklaşık 500 bin TL harcandı. Tüm Mudanya ve Güzelyalı sakinlerine hayırlı olsun" dedi.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Büyükşehir Belediyesi, Güzelyalı, Mudanya, Bursa, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Güzelyalı'da ulaşıma konfor geldi - Son Dakika


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