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Güzelyalı imar plânı halka anlatıldı - Son Dakika

Güzelyalı imar plânı halka anlatıldı

03.09.2021 11:50
Güzelyalı imar plânı halka anlatıldı, System.String[]

Mudanya Belediyesi'nin hazırladığı Güzelyalı 1/ 1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı, Güzelyalı Atatürk Parkı'nda düzenlenen toplantıyla halka anlatıldı.

Mudanya Belediyesi'nin hazırladığı Güzelyalı 1/ 1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı, Güzelyalı Atatürk Parkı'nda düzenlenen toplantıyla halka anlatıldı.

Mudanya'nın uzun yıllardır beklediği Güzelyalı 1/ 1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının bir daha iptal edilmemek üzere hazırlandığını kaydeden Başkan Hayri Türkyılmaz, planların yeniden yapım süreci ve gelinen aşamayla ilgili proje demokrasisi geleneğini sürdürdüklerini belirtti. Mudanya'da mahkemelerin iptal kararları sebebiyle planlarda sıkıntılar yaşandığını hatırlatan Başkan Türkyılmaz, Mudanya'nın kimliğine özgü, turizm öncelikli bir kent planlamasının Mudanya Belediyesi tarafından hazıranan Güzelyalı 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı ile ortaya çıktığını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi'nin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili çalışmayı tamamladıktan sonra bir algı sürecine girdiğini belirten Başkan Türkyılmaz, "Büyükşehir Belediyesi bu plan ile uyumlu olacak şekilde 1/1000 ölçekli uygulama imar planının Mudanya Belediyesi tarafından hazırlanması ve meclise göndermesi gerektiği konusunda kamuoyuna yanlış bir bilgi vermişti. Mudanya Belediyesi olarak planın iptaline dair yürütmeyi durdurma kararından sonra üzerimize düşeni yaptık ve 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planımızda 1992 yılından beri 30 yıldır göz ardı edilerek hazırlatılmayan kısmi yapılaşma tespiti ile sahil şeridinde kalan kısımda vatandaşların hakkını koruduk. Gelinen aşamada planların tekrar iptal olmasını engelleyecek, bir daha böylesi bir sorun yaşanmaması için bütün gerekçeler ortadan kaldırıldı. Bu planlar yanlışlarından dolayı, birilerinin çıkarlarından dolayı iptal edilmiştir. Biz de diyoruz ki ne olmuşsa olmuş, birileri yanlış yapmış, bu meseleyi kökünden çözeceğiz. Bir daha bu planlar iptal edilmeyecek, bununla ilgili çözüm üretiyoruz. Sadece 6 kurumdan görüş alınmış halbuki 20 kurum var. En önemli kurum Tarım Müdürlüğü'nden görüş alınmamış. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne 1/5000'lik planlar yanlış, Zeytin Kanunu'na göre 'planları yeniden yapın' diyor. Bu kanunları çıkaran TBMM. Belediyeler de bu kanunlara göre düzenlemeler yapar. Bugüne kadar yapılmamış. Bu yasa değişmediği sürece de sorun devam eder. Planları Meclis gündemine alıyoruz. Planlar onaylı bir şekilde Büyükşehir'e gidecek. Büyükşehir 3 şey yapabilir: Aynen onaylayabilir, değiştirerek onaylayabilir ya da reddedebilir" ifadelerini kullandı.

Hazırlanan planlar mecliste

Mudanya Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü personeli Şehir Plancısı Belinda Erişçi bir sunum yaptı. "Plan yaklaşık 414 hektarlık alanı kapsamakta, alanda 2913 yapı bulunmaktadır.

Mahkemenin iptal gerekçelerinden biri, 6 adet kurumdan görüş alınması ve güncel olmayan verilerin plana yansıtılmasıydı. Buna istinaden imar kanunu ve mekani planlar yapım yönetmeliğine göre, 20 kurumdan görüş aldık. Çoğu uygun görüş verdi.

İlk olarak çalışma Ekim 2020'de uygun bulundu. Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı meclisinde değiştirilerek onaylandı. İmar kanunu ve yönetmeliklerine uygun olarak 2020 yılının Aralık ayı ile 2021'in Ocak ayı arasında askıya çıkarıldı. 798 askı itirazı geldi. Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin haziran toplantısında dosya incelenmeksizin 1/1000 ölçekli Güzelyalı Revizyon Uygulama imar Planının üst ölçekli nazım imar planına göre hazırlanması için belediye meclisine iade edildi. Tarım İl Müdürlüğü, 95 tarihli 3573 sayılı Zeytin Kanunu diye belirttiğimiz kanuna istinaden plan sınırlarının düzenlenmesini istedi. Yani 95'ten sonra imara açılan alanların plandan çıkarılmasını isteyen bir görüş verdi. Bu konuda olumlu hiçbir sonuç alamadık. Son olarak kamu yararı alınması için bir görüşmemiz oldu. Bu talebimiz ile ilgili de zeytinlik alanlara ilişkin Zeytin Kanununda taşınmazların izinlendirilmesine dair herhangi bir hüküm bulunmadığı belirtildi. Tarım İl Müdürlüğü'nün görüşü ve Zeytin Kanununa istinaden plandan çıkarılması gereken zeytinlik alanlar, plan kapsamında gösterildi. Biz 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planını inceledikten sonra Tarım İl Müdürlüğü'ne görüş sorduk. Ancak 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği için görüş alınmadığını belirterek, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan görüşe uygun revize edilmesini istemiştir. 798 askı itirazları değerlendirildikten sonra Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından aynen iade edildi. Bize de belediye meclisimize havale ettik." - BURSA

Güzelyalı imar plânı halka anlatıldı
Güzelyalı imar plânı halka anlatıldı
Güzelyalı imar plânı halka anlatıldı

Mudanya Belediyesi, Güzelyalı, Mudanya, imar, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Güzelyalı imar plânı halka anlatıldı - Son Dakika


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