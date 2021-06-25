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Güzelyalı imar plânlarına onay - Son Dakika

Güzelyalı imar plânlarına onay

25.06.2021 11:53
Güzelyalı imar plânlarına onay, System.String[]

Bursa'nın Mudanya ilçesinde adeta kronik bir mesele haline gelen, itirazlar sonucu mahkeme kararları ile iptal edilen Güzelyalı İmar Planları, mahkeme kararlarının gerekçelerini gideren ve mağduriyetleri ortadan kaldıran şekliyle Büyükşehir Belediye Meclisi'nde onaylandı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde adeta kronik bir mesele haline gelen, itirazlar sonucu mahkeme kararları ile iptal edilen Güzelyalı İmar Planları, mahkeme kararlarının gerekçelerini gideren ve mağduriyetleri ortadan kaldıran şekliyle Büyükşehir Belediye Meclisi'nde onaylandı. Güzelyalı sakinlerinin uzun süredir merakla beklediği müjdeli haberi sosyal medya hesabından paylaşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Üzerimize düşeni yaptık, çözüm yolunu açtık" dedi.

Mudanya'da, başta Güzelyalı, Çağrışan ve Göynüklü bölgeleri olmak üzere mahkemelerin iptal kararları sonucu planlarda sorunlu süreçler ve buna bağlı vatandaşların beklentilerine Büyükşehir Belediye Meclisi'nden olumlu cevap geldi. Güzelyalı planları ile ilgili Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki planlama çalışmaları son meclis toplantısında gündeme alındı. Bu kapsamda, Mudanya kısmi yapılaşma tespiti çalışması ile Büyükşehir sorumluluğunda bulunan 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı onaylandı.

Kısmi yapılaşma tespiti

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Güzelyalı sakinlerinin uzun süredir merakla beklediği müjdeli haberi sosyal medya hesabından paylaştı. Başkan Aktaş, "Güzelyalı planlarına yönelik 2020 yılı sonunda Mudanya Belediyesi tarafından hazırlatılan revizyon 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları ile ilgili gerekli kararlar Büyükşehir Belediyemizce derhal alınarak planlar askıya çıkarıldı. Askı itirazları sürecinde; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları ile ilgili 200'ün üzerinde, belediyemize ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planları ilgili 800'ün üzerinde Mudanya Belediyesine itirazlar geldi. Bu itirazlar ve oluşan mağduriyetler göz önüne alınarak belediyemizce planların temel iptal sebebi olan Mudanya sahiline ilişkin kısmi yapılaşma tespiti yapılmıştır" dedi.

Mağduriyetler giderildi

Mahkeme kararının gerekçelerini gideren doğrultuda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı çalışması yapıldığını ifade eden Başkan Aktaş, "Bu planlar 22 Haziran Salı günü Büyükşehir Belediye Meclisimizde oy birliği ile kabul edildi. Böylece mahkeme kararında bulunan iptal gerekçelerini ortadan kaldıran, vatandaşların yoğun itiraz ve mağduriyetlerini gideren, mahkemenin iptal kararı öncesindeki imar durumları ile örtüşen Büyükşehir Belediyemiz sorumluluğundaki 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili çalışma tamamlanmış oldu. Güzelyalı planları ile ilgili Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan üst ölçekli planla ilgili gerekli kararlar alınmıştır. Bu aşamadan itibaren bu plan ile uyumlu olacak şekilde 1/1000 ölçekli uygulama imar planının Mudanya Belediye'since hazırlanarak, alınacak meclis kararı ile onaylanmak üzere Büyükşehir Belediyesine gönderilmesi gerekmektedir" diye konuştu.

Sırada Çağrışan var

Başkan Aktaş, açıklamasında Çağraşan planlarına da değinerek, "Yine vatandaşlarımız tarafından beklenen ve geçtiğimiz yıllarda birçok kez mahkeme tarafından iptal edilen Çağrışan planları ile ilgili Büyükşehir Belediyemiz sorumluluğunda bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planı çalışmaları mahkeme kararları ve kurum görüşleri doğrultusunda hazırlanmakta olup çalışmalar son aşamaya gelmiştir. Çağrışan planları ile ilgili kararın da Ağustos 2021 meclisinde onaylanması hedeflenmektedir" dedi. - BURSA

Güzelyalı imar plânlarına onay
Güzelyalı imar plânlarına onay

Güzelyalı, Mudanya, Bursa, imar, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Güzelyalı imar plânlarına onay - Son Dakika


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