Güzelyalı ve Balçova'da aşırı yağışlar sorun olmaktan çıkıyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, hafta sonu mesaisini kentte kesintisiz süren altyapı çalışmalarını incelemeye ayırdı. İZSU'nun Güzelyalı ve Balçova'da taşkınları önlemek amacıyla yürüttüğü projeler hakkında bilgi alan Başkan Soyer, "Kenti afetlere karşı dirençli hale getirecek çok önemli projeler hayata geçiriliyor. Aşırı yağışların yarattığı su baskınlarını bir daha yaşamamak için tüm birimlerimiz canla başla çalışıyor" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yoğun yağışların neden olabileceği olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla İZSU tarafından yürütülen altyapı çalışmalarını inceledi. Soyer, aşırı yağışların yarattığı sıkıntıların tekrarlanmaması için yürütülen Güzelyalı ve Balçova'daki projeler hakkında İZSU Genel Müdürü Aysel Özkan'dan bilgi aldı.

Güzelyalı 16 Sokak'ta sorun bitti

2 Şubat gecesi yaşanan rekor yağış sırasında Poligon Deresi'nin taşması nedeniyle büyük sorun yaşanan Mithatpaşa Caddesi'nin Üçkuyular-Güzelyalı arasındaki bölümü ve çevresinde tamamlanan altyapı imalatlarını inceleyen Soyer, geçen haftaki yoğun yağışlara rağmen bölgede su baskını yaşanmamasının sevindirici olduğunu dile getirdi.

Kentte belirlenen sorunlu bölgelere ilişkin özel projeler geliştirerek, hızla harekete geçtiklerini belirten Soyer, "Kenti afetlere karşı dirençli hale getirecek çok önemli projeler hayata geçiriliyor. Aşırı yağışların yarattığı su baskınlarını bir daha yaşamamak için tüm birimlerimiz canla başla çalışıyor. İZSU, Güzelyalı 16 Sokak'ta 4 metre derinliğinde yağmur suyu pompa istasyonu kurdu. 3 adet basınçlı hatla toplanan yağmur suları pompa istasyonu aracılığıyla Poligon deresine deşarj ediliyor. Bunun yanında çevre sokaklarda yağmur sularını direkt denize ulaştıran hatlar imal edildi. Tüm sıkıntılı sokaklara ızgaralar yapıldı. Ayrıca Mithatpaşa Caddesi üzerindeki Hava Lisan Okulu'nun karşısındaki sıralı ızgara imalatları da tamamlanarak söz konusu ızgara hattı yolun karşı bölümünde yer alana galeri hattına bağlandı. Son yağmurlarda gördük ki, bu çalışmalar sonuç verdi. Bölgede hiçbir sıkıntı yaşanmadı" diye konuştu.

Balçova'da da çalışmalar sürüyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Balçova'daki Hacı Ahmet Deresi'nin Fethi Bey Sokak ve Nazım Sokak arasındaki bölümünü kapsayan taşkın önleme ve dere ıslah çalışmalarını da inceledi. İZSU Genel Müdürlüğü bu çalışmalar kapsamında dere yatağının 520 metrelik kesiminde güzergah ve kesit yenileme- genişletme çalışmalarının yanı sıra 3 adet dere yol geçişi yapıyor.

Güzelyalı'da neler yapıldı?

İZSU Genel Müdürlüğü bölgedeki yağmur sularının etkin biçimde toplanması için sıralı ızgara imalatlarının yanı sıra, çökeltim havuzları ve pompa istasyonları inşa etti. Mehmetçik Bulvarı güzergahı boyunca ızgara hat temizlikleri yapıldı. Ek yağmursuyu ızgaraları imal edildi. Ayrıca, kanalizasyon hattı ile yağmur suyu hatları ayrıştırma çalışmaları tamamlandı. Mehmetçik Bulvarı'ndan başlayan ızgara imalatları, İnönü Caddesi ve Mithatpaşa Caddesi'nden devam ederek, 20 ve 20/2 sokaklarda yapılan imalatlar ile birlikte bir kuşak oluşturuldu. Söz konusu kuşaktan, düşük kot farkları sebebiyle tahliyede sıkıntı yaşanmaması için 16 Sokak bölgesine pompa istasyonu havuzu yapıldı. Bu istasyon, 3 adet boru ile Poligon Deresi'ne bölgedeki yağmur suyunu deşarj ediyor. Aynı zamanda, 16 sokaktan sahile açılan 1400 mm çapında borular ile yağmur suyu tahliyesi amaçlı hat oluşturuldu. Bu çalışmaların yanında, Hava Lisan Okulu içerisinde kurulan pompa istasyon havuzuna 4 adet pompa ve 600 mm çapında basınçlı boru ile yağmur suyu uzaklaştırma kapasitesi arttırılacak.