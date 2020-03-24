Güzelyalı Yat Limanı artık Büyükşehir'in - Son Dakika
Son Dakika Yerel Güzelyalı Yat Limanı artık Büyükşehir'in - Son Dakika

Güzelyalı Yat Limanı artık Büyükşehir'in

6 saat önce

Güzelyalı Yat Limanı artık Büyükşehir'in Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa'nın deniz turizminden daha fazla pay alması amacıyla hayata geçirdiği çalışmalarına bir yenisini daha ekliyor.

Güzelyalı Yat Limanı artık Büyükşehir'in

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa'nın deniz turizminden daha fazla pay alması amacıyla hayata geçirdiği çalışmalarına bir yenisini daha ekliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 2003 yılında yapımı tamamlanan Güzelyalı Yat Limanı, bakanlık tarafından Büyükşehir Belediyesi'ne devredilirken, yapılacak düzenlemelerle liman, yatların barınma ve geri saha hizmetleri yanında, Mudanyalıların rekreasyon ve turizm ihtiyacı için kullanılacak.

Bursa'nın sahil kenti kimliğini öne çıkarmak ve yaz turizminden de hak ettiği payı almasını sağlamak amacıyla Mudanya, Gemlik ve Karacabey sınırlarındaki yaklaşık 115 kilometre deniz sahilinde yoğun bir çalışma yürüten Büyükşehir Belediyesi'nin eli Güzelyalı Yat Limanı'na da değiyor. Yapımı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 2003 yılında tamamlanan Güzelyalı Yat Limanı ve Balıkçı Barınağı'nın Yat Limanı kısmı Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi. Toplam ana mendirek boyu 485 metre, rıhtımı 325 metre, toplam alanı 32 bir metrekare ve toplam beton alanı 10 bin metrekare olan Yat Limanı Büyükşehir uhdesine geçerken, Balıkçı Barınağı kısmı ise Tarım Orman Bakanlığı sorumluluğunda olacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Hakan Bebek ve Burulaş Genel Müdürü Mehmet Kürşat Çapar ile birlikte bakanlık tarafından devredilen Güzelyalı Yat Limanı'nda incelemelerde bulundu. Bursa'nın her ilçesinin ayrı bir özelliği bulunduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, Mudanya'nın da Gemlik ve Karacabey ile birlikte deniz nedeniyle önem arz eden bir ilçe olduğunu vurguladı. Güzelyalı Yat Limanı'nın da özellikle yaz aylarında yat sahipleri tarafından çok yoğun olarak kullandığını ifade eden Başkan Aktaş, "Mudanya Güzelyalı Yat Limanı ve Balıkçı Barınağı'nın 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından onaylandı. Onaylı plana göre Yat Limanı kısmı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca Büyükşehir Belediyemize devredildi. Burası yatların barınma ve geri sağa hizmetleri yanında Mudanyalıların rekreasyon ve turizm ihtiyacı için önemli bir işlev görüyor ama inşallah bunu daha da geliştireceğiz. Buradaki alanları daha da düzenleyeceğiz. Herhangi bir sıkıntıya mahal vermeden daha güzel bir düzenleme yapacağız" diye konuştu.

Güzelyalı Yat Limanı artık Büyükşehir'in

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Güzelyalı, Bursa, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 10:56 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eski kız arkadaşına ateş ettiği silahla kendini de vurdu: İki ölü
Parasını alamayan işçi, patronunu bacağından vurdu Ekşi mayalı ekmek yiyerek koronodan kendimizi koruyabiliriz Gittiği hastanede doktoru darp eden genç kız, tutuklandı
Son dakika: Yaşlı amcayla olan diyaloğuyla tepki çeken şahıs, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı Son dakika: Yaşlı amcayla olan diyaloğuyla tepki çeken şahıs, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı         
12:30
Portekiz'in 7 tepeli başkenti Lizbon: Bu şehirde nefes aldığınızı hissedeceksiniz! Portekiz'in 7 tepeli başkenti Lizbon: Bu şehirde nefes aldığınızı hissedeceksiniz!         
12:18
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, belediye personeline 1000 lira ikramiye verecek Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, belediye personeline 1000 lira ikramiye verecek         
10:50
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Terim'in koronavirüse yaklanması sonrası suç duyurusunda bulunacak CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Terim'in koronavirüse yaklanması sonrası suç duyurusunda bulunacak         
10:35
Adalar, koronavirüs etkisiyle ıssızlaştı Adalar, koronavirüs etkisiyle ıssızlaştı         
09:38
Koronavirüs nedeniyle çiçek sektörünün zararı 30 milyon dolar Koronavirüs nedeniyle çiçek sektörünün zararı 30 milyon dolar         
09:33
Fatih Terim'in kızları Buse ve Merve Terim'den yeni mesaj: Haber alamamak berbat Fatih Terim'in kızları Buse ve Merve Terim'den yeni mesaj: Haber alamamak berbat         
09:24
Mesire alanına gidip alkol alan 65 yaş ve üstü iki arkadaşa, 3 bin TL ceza kesildi Mesire alanına gidip alkol alan 65 yaş ve üstü iki arkadaşa, 3 bin TL ceza kesildi         
09:18
Koronavirüs limona olan talebi artırınca dalında kilosu 2 liradan 5 liraya çıktı Koronavirüs limona olan talebi artırınca dalında kilosu 2 liradan 5 liraya çıktı         
09:17
Herkes tek yürek oldu! Koronavirüs olduğunu açıklayan Fatih Terim'e destek mesajı yağdı Herkes tek yürek oldu! Koronavirüs olduğunu açıklayan Fatih Terim'e destek mesajı yağdı         
09:00
Fatih Terim'in koronavirüse yakalanması sonrası, derbideki 850 kişi karantinaya alınacak Fatih Terim'in koronavirüse yakalanması sonrası, derbideki 850 kişi karantinaya alınacak         
08:48
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, Türkiye-İtalya kıyaslamalarını yaptığı hesapla çürüttü Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, Türkiye-İtalya kıyaslamalarını yaptığı hesapla çürüttü         
08:47
Parasını alamayan işçi, patronunu bacağından vurdu Parasını alamayan işçi, patronunu bacağından vurdu         
07:58
Salgındaki can kaybını Twitter'dan duyuran Bakan Koca, bu kez gençlere seslendi: Bir uyarımız var Salgındaki can kaybını Twitter'dan duyuran Bakan Koca, bu kez gençlere seslendi: Bir uyarımız var         
07:22
Ceza infaz paketinin detayları belli oldu! 10 farklı kanun değişiyor Ceza infaz paketinin detayları belli oldu! 10 farklı kanun değişiyor         
04:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 17:19:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Güzelyalı Yat Limanı artık Büyükşehir'in - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]