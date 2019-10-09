Güzelyurt Kapalı Pazaryeri'ne Yeni SUMATİK

Vatandaşlara fatura ödemelerinde ve kartlı sayaçlara kredi yüklemelerinde işlem kolaylığı sağlayacak olan SUMATİK cihazı Pazaryeri giriş katında yer alıyor.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, vatandaşlara işlem kolaylığı sağlamak adına 'SUMATİK' cihazlarının sayısını artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Yunusemre ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi'nde bulunan ve Yunusemre Belediyesi tarafından hizmete açılacak olan Kapalı Pazaryeri'ne yeni SUMATİK cihazı yerleştirilerek hizmete alındı. Vatandaşlar, SUMATİK'lerle nakit ve kredi kartı kullanarak kolay bir şekilde fatura ödemelerini gerçekleştirebilecek ve kartlı sayaçlarına su yükleyebilecek.

Bölgedeki vatandaşlar için önemli bir hizmet

Güzelyurt Mahalle Muhtarı Aynur Tava,"Yakın zamanda hizmete girecek olan Kapalı Pazaryerinin içine SUMATİK cihazı yerleştirilmesi bu bölgedeki vatandaşlarımız açısından da önemli bir hizmet oldu. MASKİ Genel Müdürlüğüne vatandaşlarımızı düşündüğü için teşekkür ediyorum" dedi.