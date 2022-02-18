Güzelyurt Sakinleri Başkan Ergün'e Mektuplarla Teşekkür Etti - Son Dakika
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Güzelyurt Sakinleri Başkan Ergün'e Mektuplarla Teşekkür Etti

18.02.2022 15:18
Güzelyurt Sakinleri Başkan Ergün'e Mektuplarla Teşekkür Etti

Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahalle Muhtarı Aynur Tava, mahalle sakinleriyle birlikte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü ziyaret etti.

Mahallelerinde yürütülen çalışmalar nedeniyle memnuniyeti dile getiren Mahalle Muhtarı Aynur Tava, bölge sakinlerinin teşekkür mektuplarını Başkan Ergün'e iletti.

Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahalle Muhtarı Aynur Tava, mahalle sakinleri Renginar Alpaslan ve Öznur Gültekin ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü ziyaret etti. Ziyarette, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ergün Aksoy da yer aldı. Mahallerinde yürütülen asfalt, peyzaj ve aydınlatma çalışmaları başta olmak üzere tüm çalışmalar nedeniyle memnuniyetini dile getiren Mahalle Muhtarı Aynur Tava, bölge sakinlerinin yazdığı teşekkür mektuplarını da Başkan Ergün'e iletti.

"Var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz"

Ziyaretleri nedeniyle Mahalle Muhtarı Aynur Tava ve mahalle sakinlerine teşekkürlerini ileten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "301 Maden Şehitliği Anıtı'nın olduğu bölgede Karaçay'da yeni düzenleme yapılıyor. Üst tarafta Çocuk Trafik Eğitim Parkına doğru o bölgede düzenleme devam ediyor. Hemşehrilerimizin mutluluğu ve huzuru için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

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Kaynak: Bültenler

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