Son Dakika Haberleri: Güzelyurt'ta "Cumhuriyet Bayramı" sergisi
Son Dakika Güncel Güzelyurt'ta 'Cumhuriyet Bayramı' sergisi

Güzelyurt'ta "Cumhuriyet Bayramı" sergisi

6 saat önce

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Güzelyurt Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü öğrencileri, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" münasebetiyle bir sergi hazırladı.

Güzelyurt'ta

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Güzelyurt Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü öğrencileri, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" münasebetiyle bir sergi hazırladı.


Güzelyurt Meslek Yüksekokulu Güzelyurt Sanat Galerisi'nde düzenlenen ve ilçe protokolünün katılım sağladığı etkinliğin açılışında kısa bir selamlama konuşması yapan Okul Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Ünlü, sanatın insan zihninin bir uzantısı olduğunu ve insanın içindeki ışığı yansıttığını söyledi. Serginin Cumhuriyet Bayramı'na ithaf edilmesinin de son derece anlamlı olduğunu kaydeden Prof. Ünlü, "Öğrencilerimizin sanata bakış açılarını geliştirmeye gayret ediyoruz ve sergimizi öğretmenlerimize armağan ediyoruz. Emeği geçen öğrencilerimize de katkılarından dolayı teşekkürler" dedi.


Açılışın ardından davetliler sergi alanında tezhip, deri işleme, metal-alçı, ahşap oyma, keçe, vitray ve çini tekniklerinden üretilen eserleri inceledi. - AKSARAY

29 ekim cumhuriyet bayramı, Aksaray Üniversitesi, Okul Müdürü, Güzelyurt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 03:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hürriyet'in yeni Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan oldu
Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'nin terör raporuna tepki: Çifte standartlı yaklaşımın en bariz örneği Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pakistan'a dev destek: Tazminat ödemeyecekler 2020 yılında vergi, harç ve cezalara yüzde 22.58 zam geliyor! İşte kalem kalem ayrıntılar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2019 22:06:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güzelyurt'ta "Cumhuriyet Bayramı" sergisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]