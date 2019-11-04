Güzelyurt'ta

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Güzelyurt Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü öğrencileri, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" münasebetiyle bir sergi hazırladı.



Güzelyurt Meslek Yüksekokulu Güzelyurt Sanat Galerisi'nde düzenlenen ve ilçe protokolünün katılım sağladığı etkinliğin açılışında kısa bir selamlama konuşması yapan Okul Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Ünlü, sanatın insan zihninin bir uzantısı olduğunu ve insanın içindeki ışığı yansıttığını söyledi. Serginin Cumhuriyet Bayramı'na ithaf edilmesinin de son derece anlamlı olduğunu kaydeden Prof. Ünlü, "Öğrencilerimizin sanata bakış açılarını geliştirmeye gayret ediyoruz ve sergimizi öğretmenlerimize armağan ediyoruz. Emeği geçen öğrencilerimize de katkılarından dolayı teşekkürler" dedi.



Açılışın ardından davetliler sergi alanında tezhip, deri işleme, metal-alçı, ahşap oyma, keçe, vitray ve çini tekniklerinden üretilen eserleri inceledi. - AKSARAY