Aksaray'ın Güzelyurt İlçesinde kar yağışı - Son Dakika

Aksaray'ın Güzelyurt İlçesinde kar yağışı
02.04.2021 00:17
Aksaray'ın Güzelyurt İlçesinde kar yağışı Aksaray'ın Güzelyurt İlçesinde gece başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.
Aksaray'ın Güzelyurt İlçesinde kar yağışı
AKSARAY - Aksaray'ın Güzelyurt İlçesinde gece başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.
Aksaray'ın Güzelyurt İlçesinde gece yarısı başlayan kar yağışı kısa sürede ilçeyi beyaz örtüye bürüdü. İlçe merkezi olmak üzere yüksek kesimlerde bulunan köy ve beldelerde de etkili olan kar yağışı halen devam ederken bölgede her yer beyaza büründü. Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında boş kalan cadde ve sokaklarda da yollar kısa sürede kar tuttu.
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