Güzelyurt ve 15 Temmuz Mahallesi'nin bir kısmında su kesintisine gidilecek. - Son Dakika

Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) tarafından Güzelyurt Mahallesi'nde su kalitesinin iyileştirilmesi, sağlıklı ve kesintisiz içme suyunun sağlanmasına yönelik 80. Yıl Bulvarı'nda gerçekleştirilen içme suyu hattı yenileme çalışmaları tamamlandı.

Gerçekleştirilen çalışmalar ile birlikte bu bölgedeki konut ve işyerlerine su temini gerçekleştiren ve sık sık arızalara neden olan eski asbestli içe suyu boruları yeni nesil polietilen borular ile değiştirildi.

Yenilenen içme suyu hattının devreye sokulacak olmasından dolayı sabah saat 10.00 ile 15.00 saatleri arasında Güzelyurt ve 15 Temmuz Mahallelerinde su kesintisine gidilecek.

Konuyla ilgili Fen İşleri Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Mahalle sakinlerinin kesintiden mağdur olmamaları için önlem almaları gerekmekte olup, çalışmaların erken tamamlanması durumunda su belirtilen saatten önce verilebilecekti" denildi.