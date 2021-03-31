TRABZON Güzergah daha kısa diye 150 metre mesafedeki tahrip olan asma köprüyü kullanıyorlar - Son Dakika

TRABZON Güzergah daha kısa diye 150 metre mesafedeki tahrip olan asma köprüyü kullanıyorlar

31.03.2021 11:22

Güzergah daha kısa diye 150 metre mesafedeki tahrip olan asma köprüyü kullanıyorlarTRABZON'un Ortahisar ilçesinde Değirmendere üzerine kurulan 60 metre uzunluğundaki çelik halatlara bağlı ahşap asma köprü zamanla tahrip oldu.

Güzergah daha kısa diye 150 metre mesafedeki tahrip olan asma köprüyü kullanıyorlar

TRABZON'un Ortahisar ilçesinde Değirmendere üzerine kurulan 60 metre uzunluğundaki çelik halatlara bağlı ahşap asma köprü zamanla tahrip oldu. Vatandaşlar, geçen yıllarda alternatif olarak inşa edilen 150 metre mesafedeki beton köprüyü kullanmak yerine güzergah daha kısa olduğu için tehlikeye aldırış etmeden asma köprüden geçiyor. Vatandaşların çare bulunmasını istediği asma köprü için yetkililer, güçlendirme çalışması yapılacağını açıkladı.

Ortahisar ilçesi, Kutlugün Mahallesi'nde Değirmendere Deresi üzerinde 30 yıl önce 60 metre uzunluğunda, 1,5 metre genişliğindeki çelik halatlarla bağlı ahşap asma köprü inşa edildi. Zamanla deforme olan ve tahtaları çürüyen köprü için çelik ağlar ve tahtalarla yama yapılarak tedbir alındı. Kutlugün ve İncesu mahallelerine ulaşımı sağlayan asma köprüye alternatif olarak 150 metre mesafede beton köprü de inşa edildi. Ancak mahalle sakinleri daha kısa güzergah olması nedeniyle tehlikeye rağmen asma köprüyü kullanıyor.

'ONARIMINI BİZ KENDİMİZ YAPIYORUZ'

Daha kısa yol olduğu için asma köprüyü kullandıklarını ifade eden Hasan Karakaş, '90 yılında sel olunca evlerimize ulaşımı sağlayan taş köprü yıkıldı. Burada evleri bulunan insanlar da evlerine ulaşabilmek için bu köprüyü kendi imkanları ile yaptılar. Bu köprü evlerimize daha yakın diye genellikle asma köprüyü tercih ediyoruz. Onarımını biz kendimiz yapıyoruz. Aşağı da taş bir köprü var ama orası bize uzak kalıyor. Çelik halatlarla gerdirilmiş sağlam bir köprü bize göre. Alıştık biz, korkmuyoruz da. Yaşlılarımızda biraz sıkıntı oluyor karşıya geçerken. Onları da kollarına girerek karşıya geçiriyoruz' dedi.

'BİR ÇARE BULUNSUN İSTİYORUZ'

Zaman zaman köprüde kazalar yaşandığını belirten Nebiye Yazıcı da, 'Köprü yıllardır burada. Sürekli bu köprüyü kullanıyoruz. Sürekli kırılıyor. Kendimiz tamir edip kullanmaya devam ediyoruz. Tehlikeli bir köprü ama kullanırken alıştık, korkmuyoruz. Düşersek de bir şey olmaz diyoruz. Tahtaları kırık zaten. Üzerine demirden sağlamlaştırma yaptılar ama o da yırtıldı. Çok sakıncalı bir köprü. Yapılmasını istiyoruz. O kadar yol dolaşıp taş köprüden geçemiyoruz. Asma köprüden geçerken kış aylarında kayarak geçiyoruz, başka bir kadının ayağı da sıkıştı demirlerin arasına, zor kurtardılar onu. Bir çare bulunsun istiyoruz' diye konuştu.

'YIKILDI, YIKILACAK'

Soner Yazıcı da 'Yıllardır bu köprüyü kullanıyoruz. Hemen aşağıda beton köprü olmasına rağmen burası evlerimize daha kısa diye buradan geçmeyi tercih ediyoruz. Köprünün durumu ortada. Tahtalar çürümeye başladı. Yıkıldı yıkılacak ama yine de kullanmaya devam ediyoruz. Köprü düzgün bir şekilde onarılsın istiyoruz ama aşağıda beton köprü var diye kimse onarmıyor' dedi.

KÖPRÜ GÜÇLENDİRİLECEK

Asma köprünün güçlendirilmesi için yetkililer harekete geçti. Vatandaşların 30 yıl önce kendi imkanları ile yaptırdığı köprünün giriş ve çıkış noktalarının şahıslara ait tapulu arazi üzerine olduğu, köprünün güçlendirilmesi için Devlet Su İşleri (DSİ) ile Ortahisar Belediyesi'nin ortak çalışma yapacağı öğrenildi.

TRABZON Güzergah daha kısa diye 150 metre mesafedeki tahrip olan asma köprüyü kullanıyorlar
TRABZON Güzergah daha kısa diye 150 metre mesafedeki tahrip olan asma köprüyü kullanıyorlar
TRABZON Güzergah daha kısa diye 150 metre mesafedeki tahrip olan asma köprüyü kullanıyorlar
TRABZON Güzergah daha kısa diye 150 metre mesafedeki tahrip olan asma köprüyü kullanıyorlar
TRABZON Güzergah daha kısa diye 150 metre mesafedeki tahrip olan asma köprüyü kullanıyorlar
TRABZON Güzergah daha kısa diye 150 metre mesafedeki tahrip olan asma köprüyü kullanıyorlar
TRABZON Güzergah daha kısa diye 150 metre mesafedeki tahrip olan asma köprüyü kullanıyorlar
TRABZON Güzergah daha kısa diye 150 metre mesafedeki tahrip olan asma köprüyü kullanıyorlar
TRABZON Güzergah daha kısa diye 150 metre mesafedeki tahrip olan asma köprüyü kullanıyorlar
TRABZON Güzergah daha kısa diye 150 metre mesafedeki tahrip olan asma köprüyü kullanıyorlar
TRABZON Güzergah daha kısa diye 150 metre mesafedeki tahrip olan asma köprüyü kullanıyorlar
TRABZON Güzergah daha kısa diye 150 metre mesafedeki tahrip olan asma köprüyü kullanıyorlar
TRABZON Güzergah daha kısa diye 150 metre mesafedeki tahrip olan asma köprüyü kullanıyorlar
TRABZON Güzergah daha kısa diye 150 metre mesafedeki tahrip olan asma köprüyü kullanıyorlar
TRABZON Güzergah daha kısa diye 150 metre mesafedeki tahrip olan asma köprüyü kullanıyorlar
TRABZON Güzergah daha kısa diye 150 metre mesafedeki tahrip olan asma köprüyü kullanıyorlar
TRABZON Güzergah daha kısa diye 150 metre mesafedeki tahrip olan asma köprüyü kullanıyorlar
TRABZON Güzergah daha kısa diye 150 metre mesafedeki tahrip olan asma köprüyü kullanıyorlar
TRABZON Güzergah daha kısa diye 150 metre mesafedeki tahrip olan asma köprüyü kullanıyorlar

Ortahisar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TRABZON Güzergah daha kısa diye 150 metre mesafedeki tahrip olan asma köprüyü kullanıyorlar - Son Dakika


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