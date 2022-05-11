Güzergahının dışına çıkan minibüsçünün E-5'te indirdiği yolcuya motosiklet çarptı - Son Dakika
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Güzergahının dışına çıkan minibüsçünün E-5'te indirdiği yolcuya motosiklet çarptı

11.05.2022 14:13

Güzergahının dışına çıkan minibüsçünün E-5'te indirdiği yolcuya motosiklet çarptı Güzergahının dışına çıkıp E-5'te yolcu indirdi, arkadan gelen motosikletli yolcuya çarptı Kadıköy'de bir minibüs şoförü, trafiğe girmemek için güzergahının dışına çıkarak yolcusunu E-5'te indirince o esnada...

Güzergahının dışına çıkan minibüsçünün E-5'te indirdiği yolcuya motosiklet çarptı

Güzergahının dışına çıkıp E-5'te yolcu indirdi, arkadan gelen motosikletli yolcuya çarptı

İSTANBUL - Kadıköy'de bir minibüs şoförü, trafiğe girmemek için güzergahının dışına çıkarak yolcusunu E-5'te indirince o esnada emniyet şeridine seyir halindeki motosiklet sürücüsü indirilen yolcuya çarptı. Yola savrulan yolcu, minibüs şoförü tarafından hastaneye götürülürken, yaralanan motosiklet sürücüsü ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaza, dün Kadıköy'de E-5 karayolu Göztepe Köprüsü mevkiinde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Gebze-Harem seferi yapan bir minibüs şoförü, yan yol trafiğine girmemek için güzergahını değiştirip E-5'te yolcu indirdi. O esnada emniyet şeridinde seyir halindeki motosiklet sürücüsü yolda indirilen yolcuya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolcu bariyerlere savrulurken, yaralanan yolcuyu minibüs şoförü hastaneye götürdü. Kazayı gören vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, yaralı motosikletli sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirerek çevredeki hastaneye kaldırıldı.

"Minibüsçü kendi güzergahında yolcu indirmedi"

Motosiklet sürücünün arkadaşı Erhan Korkut kaza hakkında, "Minibüsçü kendi güzergahında yolcu indirmedi. Yolcu indirme yeri yan yoldur. Ama minibüsçü geldi, E-5'in tam ortasına emniyet şeridine yolcu indirdi. Gelen motosikletli arkadaş da ona çarptı. Minibüs şoförü yaralı yolcuyu götürdü. Motosikletli arkadaşımızı da hastaneye kaldırdık. Bunun cezasız kalmamasını istiyorum. Minibüs şoförünün kesinlikle gözaltına alınıp gerekenin neyse yapılmasını istiyorum. Çünkü arkadaşımızın hayatını tehlikeye attı. Arkadaşımız burada bariyerlerde ölebilirdi. Çünkü motor kazasında biz kendimiz kaza yaptığımız zaman kaporta biziz. Ama araba sonuçta bir 4 tekerlek üzerinde gidiyor. Biz 2 teker üzerinde gidiyoruz. Böyle olmaması lazım" dedi.

Güzergahının dışına çıkan minibüsçünün E-5'te indirdiği yolcuya motosiklet çarptı
Güzergahının dışına çıkan minibüsçünün E-5'te indirdiği yolcuya motosiklet çarptı
Güzergahının dışına çıkan minibüsçünün E-5'te indirdiği yolcuya motosiklet çarptı
Güzergahının dışına çıkan minibüsçünün E-5'te indirdiği yolcuya motosiklet çarptı

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Motosiklet, Kadıköy, Minibüs, E 5, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Güzergahının dışına çıkan minibüsçünün E-5'te indirdiği yolcuya motosiklet çarptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Güzergahının dışına çıkan minibüsçünün E-5'te indirdiği yolcuya motosiklet çarptı - Son Dakika
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