Son Dakika Haberleri: Güzide Kulübümden Bu Şekilde Ayrılmanın Hüznü İçindeyim"

Güzide Kulübümden Bu Şekilde Ayrılmanın Hüznü İçindeyim"

10 dakika önce

Spor Toto 1. Lig takımlarından Gençlerbirliği'nde görevine son verilen teknik direktör Erkan Sözeri, bu karardan dolayı üzgün olduğunu söyledi.

Güzide Kulübümden Bu Şekilde Ayrılmanın Hüznü İçindeyim
Spor Toto 1. Lig takımlarından Gençlerbirliği'nde görevine son verilen teknik direktör Erkan Sözeri, bu karardan dolayı üzgün olduğunu söyledi.

Sözeri, Gençlerbirliği ile yaşanan ayrılığa ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Takımı ikinci sırada ve büyük bir fikstür avantajı içinde bırakmanın gururu ve huzurunu yaşadığının altını çizen Sözeri, şunları kaydetti:

"Tek taraflı fesih hükümleri uygulanarak görevimden ayrılmış bulunmaktayım. 6 yıl futbol oynadığım, takım kaptanlığı yapmaktan onur duyduğum, teknik direktör olarak görev yapmanın da nasip olduğu güzide kulübümden bu şekilde ayrılmanın hüznü içindeyim. Bana desteğini en kötü dönemimizde bile hiçbir zaman esirgemeyen, bağrına basan taraftarlarımıza özellikle çok teşekkür ediyorum. Değerli basınımıza da verdikleri desteklerden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Her zaman ailem olan ve bundan sonra da ailem olarak kalacak başta futbolcularıma, çalışanlarımıza ve Gençlerbirliği camiasına şampiyonluk yolunda başarılar dilerim."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 01:59 Kaynak: AA

Gençlerbirliği, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Teknik Direktör Mehmet Özdilek ile Yollarını Ayıran BB Erzurumspor, Hamza Hamzaoğlu ile Anlaştı Çarpışma'ya Bomba Transfer! Usta Oyuncu Ali Sürmeli Cansız Karakteriyle Diziye Dahil Oldu

Fenerbahçe'de Valbuena'nın Performansı, Ersun Yanal Geldikten Sonra Zirve Yaptı Doğu Anadolu Buz Kesti: Ardahan'da Termometreler Eksi 20'yi Gösterdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 14:09:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güzide Kulübümden Bu Şekilde Ayrılmanın Hüznü İçindeyim"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]