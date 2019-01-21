Gwyneth Paltrow: 'Gerçek Ruh Eşim Chris Martin!'
5 dakika önce
Gwyneth Paltrow, on üç yıllık bir evliliğin ardından boşandığı Chris Martin ile birlikte olması gerektiğini düşünüyor.
Gwyneth Paltrow, on üç yıllık bir evliliğin ardından boşandığı Chris Martin ile birlikte olması gerektiğini düşünüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 01:00
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