Gwyneth Paltrow: 'Gerçek Ruh Eşim Chris Martin!'

Gwyneth Paltrow, on üç yıllık bir evliliğin ardından boşandığı Chris Martin ile birlikte olması gerektiğini düşünüyor.

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Gwyneth Paltrow, on üç yıllık bir evliliğin ardından boşandığı Chris Martin ile birlikte olması gerektiğini düşünüyor.

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