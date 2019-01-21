Son Dakika Haberleri: Gwyneth Paltrow: 'Gerçek Ruh Eşim Chris Martin!'

Gwyneth Paltrow: 'Gerçek Ruh Eşim Chris Martin!'

5 dakika önce

Gwyneth Paltrow, on üç yıllık bir evliliğin ardından boşandığı Chris Martin ile birlikte olması gerektiğini düşünüyor.

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Gwyneth Paltrow, on üç yıllık bir evliliğin ardından boşandığı Chris Martin ile birlikte olması gerektiğini düşünüyor.
Kaynak: DailyMotion.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 01:00 

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