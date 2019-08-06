Son Dakika Haberleri: Gwyneth Paltrow'un aşçılığını eleştiren trole büyük şok!
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Gwyneth Paltrow'un aşçılığını eleştiren trole büyük şok!

1 saat önce

Bir hayranı, kendisinin aşçılık yetenekleriyle ilgili şüpheleri olduğunu dile getirince Gwyneth Paltrow küplere bindi!

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Bir hayranı, kendisinin aşçılık yetenekleriyle ilgili şüpheleri olduğunu dile getirince Gwyneth Paltrow küplere bindi!
Gwyneth Paltrow, Magazin

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 06:00 
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