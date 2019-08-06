Gwyneth Paltrow'un aşçılığını eleştiren trole büyük şok!
1 saat önce
Bir hayranı, kendisinin aşçılık yetenekleriyle ilgili şüpheleri olduğunu dile getirince Gwyneth Paltrow küplere bindi!
Bir hayranı, kendisinin aşçılık yetenekleriyle ilgili şüpheleri olduğunu dile getirince Gwyneth Paltrow
küplere bindi!
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 06:00
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