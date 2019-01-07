Gyan'dan Kötü Haber
24 dakika önce
Kayserispor'un Ganalı futbolcusu Asamoah Gyan, 2 hafta sahalardan uzak kalacak.
Kayserispor
'un Ganalı futbolcusu Asamoah Gyan
, 2 hafta sahalardan uzak kalacak.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da Asamoah şoku. Ligin ikinci yarısı hazırlıklarını Antalya Belek
'te sürdüren Kayserispor'da sakatlanan golcü oyuncu Asamoah Gyan'ın tedavisine başlandı. Antrenmanda sakatlanana Gyan'ın üst adlesinde zorlanma tespit edildi ve teknik heyet istirahat verdi. Tedavisine masörler tarafından hemen başlanan Gyan'ın 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Gyan, Ziraat Türkiye
Kupasında Kayseri'de oynanacak olan Akhisarspor maçında forma giyemeyecek olan Gyan'ın rövanşta forma giyecek. Asamoah Gyan'ın ligin ikinci yarısının ilk maçı olan Antalyaspor
maçında oynayıp oynamayacağı ise maç günü belli olacak. Öte yandan Kayserispor'da sakatlıkları devam eden Sakıb Aytaç ve Oğuzhan Berber
ise memleketlerinde bireysel çalışmalarına devam ediyorlar.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:56 Kaynak: İHA
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