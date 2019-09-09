GYH'den 100 milyon TL’lik hisse alımı daha
1 saat önce
Global Yatırım Holding, 1 Mart 2018'de açıkladığı 150 milyon TL'lik hisse geri alım programını sürdürürken, 100 milyon TL'lik ilave bir program açıkladı.
Global Yatırım Holding, 1 Mart 2018'de açıkladığı 150 milyon TL'lik hisse geri alım programını sürdürürken, 100 milyon TL'lik ilave bir program açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 02:35
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