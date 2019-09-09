Son Dakika Haberleri: GYH'den 100 milyon TL’lik hisse alımı daha
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GYH'den 100 milyon TL’lik hisse alımı daha

1 saat önce

Global Yatırım Holding, 1 Mart 2018'de açıkladığı 150 milyon TL'lik hisse geri alım programını sürdürürken, 100 milyon TL'lik ilave bir program açıkladı.

GYH'den 100 milyon TL’lik hisse alımı daha , System.String[]

Global Yatırım Holding, 1 Mart 2018'de açıkladığı 150 milyon TL'lik hisse geri alım programını sürdürürken, 100 milyon TL'lik ilave bir program açıkladı.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 02:35 
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