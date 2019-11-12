GYH/Kutman: Karayipler'deki yatırım fırsatlarını değerlendiriyoruz

Global Yatırım Holding (GYH) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, "Karayipler odaklı Amerika Kıtası'nda büyüme stratejimizi başarıyla uyguluyoruz. Bölgedeki diğer fırsatları yatırım kriterlerimiz çerçevesinde dikkatli bir biçimde değerlendiriyoruz" dedi.

GYH, 2019 yılı ilk dokuz aylık dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Konsolide ciro bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 32 artarak 1 milyar 83 milyon liraya yükseldi. Şirketten yapılan açıklamada, "GYH bünyesinde başta sıkıştırılmış doğal gaz dağıtım (CNG) olmak üzere neredeyse tüm işkolları bu artışa katkı sağladı" denildi.

Açıklamaya göre, GYH 2019 yılının ilk dokuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artış ile 425.8 milyon lira amortisman, faiz ve vergi öncesi operasyonel kar (FAVÖK) elde etti. Yılın üçüncü çeyreğinde 13.5 milyon lira net kar açıklayan GYH, geçen yılın aynı döneminde 35.2 milyon lira zarar açıklamıştı.

İyi çeşitlendirilmiş portföyleri ve entegre iş modellerinin sağlam operasyonel sonuçlar sunmalarını sağlamaya devam ettiğini belirten GYH Mali İşler Grup Başkanı Mehmet Kerem Eser , "Dönem içinde küresel ticaretteki genel belirsizliğin yarattığı etkiye rağmen güçlü finansal ve operasyonel durumumuzu koruduk. Yeni satın alım ve yatırımlarımızı mevcut operasyonlarımızla entegre etmeye devam edecek olup, operasyonel verimliliğimizi iyileştirmeye ve karlılığımız ile likiditemizi arttırmaya odaklanmayı sürdüreceğiz" dedi.

GYH'nin ana faaliyet alanlarından liman işkolunda dönem içinde portföye katılan Nassau (Bahamalar) ve Antigua (Antigua & Barbuda) kruvaziyer limanları ile önemli kilometre taşları kaydedildi. Bu limanların portföye katılmasıyla 2020 yılı için hedeflenen yolcu sayısı yaklaşık 13 milyon oldu.

Grup ilk güneş enerjisi santralini portföyüne kattı. Ra Solar, Mardin'de yatırımını gerçekleştirdiği 9 MW'lık (10.8 MWp) santralin kısmi geçici kabulünü tamamladı. Global Yatırım Holding'in portföyünde bulunan santrallerin kurulu gücü Ra Solar ile birlikte 92,3 MW'a yükseliyor. Kurulu gücün 38,2 MW'ı temiz ve yenilenebilir enerjiden geliyor. Mardin/ Artuklu'da bulunan santralin 2020 yılı itibarıyla 10 yıl süreyle Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması'ndan yararlanması ve KWh başına 13.3 sentlik tarifeden elektrik satması öngörülüyor. Ra Solar'ın yılda 20 milyon kilovatsaat (KWh) enerji üreterek 7,500 konutun elektrik ihtiyacını karşılaması hedefleniyor. (Fotoğraflı)