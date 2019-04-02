Son Dakika Haberleri: GYİAD Başkanı Yiğit Savcı: Yeni Yönetimler Akıllı Şehirlere Odaklanmalı

GYİAD Başkanı Yiğit Savcı: Yeni Yönetimler Akıllı Şehirlere Odaklanmalı

18 dakika önce

Yeni yerel yönetimlerin hayırlı olmasını dileyen Savcı, kentlerde dijitalleşmeye, yeni nesil şehircilik anlayışıyla vatandaşların hayatını kolaylaştırıcı çözümlere odaklanılması gerektiğini belirtti.

GYİAD Başkanı Yiğit Savcı: Yeni Yönetimler Akıllı Şehirlere Odaklanmalı, System.String[]

Türkiye, 31 Mart günü yerel seçimler için sandığa gitti. Yurtiçinde 57 milyon seçmen, yaklaşık 195 bin sandıkta desteklediği adaya oylarını verdi.

GYİAD Başkanı Yiğit Savcı seçimlerin ardından şu açıklamaları yaptı: "Seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diliyor, siyasetçilerimizden ekonomiye yoğunlaşmalarını bekliyoruz. Bilhassa büyükşehirlerde yeni nesil şehircilik anlayışıyla dijital platformlar üzerinden yaşamı kolaylaştırıcı çağdaş çözümlerin üretilmesinin faydalı olacağını düşünüyoruz. Bu sayede şehir ekonomilerinde girişimcilere fırsatlar oluşacaktır ve gençlerin istihdamına katkı sağlanabilecektir. Ayrıca doğaya saygılı kentlerin oluşturulması için çalışmaların artırılması gerekmektedir. İklim değişikliğinin şehirlere olan etkilerini düşünerek, hassasiyetle yeni nesil bir şehircilik anlayışına odaklanmak zorundayız. 21. yüzyılın dinamikleriyle akıllı şehirler anlayışını geliştirerek vatandaşların sorunlarına dijitalleşme sayesinde çözümler üretip, gelişmiş ülkelerle olan farkımızı kapayabiliriz. Karşılıklı kazanımla elde edilecek bu uygulamalar sayesinde herkes kazanacak, herkes mutlu olacaktır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 01:29 Kaynak: Bültenler

Türkiye, Güncel
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