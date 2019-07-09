GYODER Başkanı Yetgin: 'Ne yapsam satarım' dönemi bitti
2 saat önce
GYODER Başkanı Feyzullah Yetgin, "Gayrimenkulde artık 'ne yapsam satarım' dönemi bitti.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 01:52
GYODER Başkanı Feyzullah Yetgin
, "Gayrimenkulde artık 'ne yapsam satarım' dönemi bitti. Daha ölçülebilir, regüle bir piyasa üzerinden, arz tarafı da talep tarafı da farklı bir noktaya geldi" dedi. Yetgin, bitmiş konut stokunın bir yılda, inşa halindeki konut stokunun da 2 yılda eriyeceğini söyledi.
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