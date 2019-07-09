Son Dakika Haberleri: GYODER Başkanı Yetgin: 'Ne yapsam satarım' dönemi bitti
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GYODER Başkanı Yetgin: 'Ne yapsam satarım' dönemi bitti

2 saat önce

GYODER Başkanı Feyzullah Yetgin, "Gayrimenkulde artık 'ne yapsam satarım' dönemi bitti.

GYODER Başkanı Yetgin: 'Ne yapsam satarım' dönemi bitti, System.String[]
GYODER Başkanı Feyzullah Yetgin, "Gayrimenkulde artık 'ne yapsam satarım' dönemi bitti. Daha ölçülebilir, regüle bir piyasa üzerinden, arz tarafı da talep tarafı da farklı bir noktaya geldi" dedi. Yetgin, bitmiş konut stokunın bir yılda, inşa halindeki konut stokunun da 2 yılda eriyeceğini söyledi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 01:52 
Feyzullah Yetgin, Ekonomi
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