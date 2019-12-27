GYODER'den "sıfır konuta faiz indirimi" değerlendirmesi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi GYODER'den 'sıfır konuta faiz indirimi' değerlendirmesi - Son Dakika Ekonomi

GYODER'den "sıfır konuta faiz indirimi" değerlendirmesi

6 saat önce

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Dr. Feyzullah Yetgin, sıfır konuta düşük faiz uygulamasının Türkiye'de konut sahipliği oranının artırılması için önemli olduğunu ifade etti.

GYODER'den

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Dr. Feyzullah Yetgin, sıfır konuta düşük faiz uygulamasının Türkiye'de konut sahipliği oranının artırılması için önemli olduğunu ifade etti.

Yetgin, yazılı açıklamasında, 1 Ocak 2020 itibarıyla sıfır konut faizlerinde 0,99 olan oranın 0,79'a indirilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konut kredisi faizinin yüzde 1'in altına düşmesinin gayrimenkul sektörünü harekete geçirdiğine dikkati çeken Yetgin, "Her daim gelişme potansiyeli taşıyan gayrimenkul sektörünün Türkiye ekonomisine önemli destek sağladığı da bir gerçek." ifadesini kullandı.

Feyzullah Yetgin, Türkiye'de doğrudan ilk el konut alımına yönelik teşvike çok ciddi ihtiyaç olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Günümüzde konut sahipliği oranı yüzde 60'lar seviyesinde. Biz GYODER olarak birinci el konut satışının, toplam satışın içinde yüzde 65'e çıkarılması gerektiğini savunuyoruz. Çünkü 100 milyon nüfusa ulaşacak bir Türkiye'yi konuşmaya başladık. Dolayısıyla birinci el konut satışlarının cazip hale getirilmesinin yanı sıra, sektöre yönelik vergi indiriminin kalıcı olması, çalışan kesimin konut alımında ödediği faizin, gelir vergisinden mahsup edilmesi gibi düzenlemeler, kamudan öncelikli beklentilerimiz arasında yer alıyor. Onun için gayrimenkul sektörü ve vatandaşı direkt etkileyen 'birinci el konutlara yönelik düşük faiz oranı uygulaması' ülkemizde konut sahipliği oranının artırılması için büyük önem arz ediyor."

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 05:36 Kaynak: AA
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