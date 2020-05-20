GYODER: Konuta talep Mart sonu itibarıyla azalmaya başladı

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) raporunda, 11 Mart itibarıyla Covid-19 salgınının Türkiye'de de görülmesinin etkisiyle konut talebinin ivme kaybetmeye başladığı ve salgının gayrimenkul yatırım piyasası performansında önemli bir belirsizliğe neden olduğuna dikkat çekildi.

GYODER'in Yapı Kredi Bankası sponsorluğunda yayınlanan Türkiye Gayrimenkul Sektörü 2020-1. Çeyrek Raporu'nda, 2020 yılının ilk çeyreğinde konut satışlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 artışla 341 bin adet olarak gerçekleştiği vurgulandı.

Rapora göre, 2019 yılı Temmuz ayında başlayan konut kredisi faiz oranlarındaki azalış trendi 2020 yılı Mayıs ayı sonuna kadar sürdü ve 2019 yılı Temmuz ayı başında yüzde 1.65 seviyesinde gerçekleşen konut kredisi faiz oranı 2020 yılı Mayıs ayında yüzde 0.9 seviyesine geriledi ve böylece aynı dönemde yıllık faiz oranı da yüzde 21.65 düzeyinden 10.2 puan azalarak yüzde 11.38 düzeyine geriledi.

Fizdeki düşüşün etkisiyle 2020 yılı Mart ayı sonunda konut kredisi hacmi 211 milyar lira düzeyine yükseldi. Kamu mevduat bankalarının toplam konut kredisi hacmi içindeki payı 2019 Mart ayında yüzde 49.6 düzeyindeyken, Mart ayında yüzde 56.93'e yükseldi.

Raporda şu konuların altı çizildi: