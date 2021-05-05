GZO Başkanı Karan: "Alan bazlı gelir desteği üreticiye can suyu olacak"

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, 2020 yılı fındıkta alan bazlı gelir desteği ödemelerinin yeni hasat öncesi üreticilere can suyu olacağını belirtti.

Karan, yaptığı yazılı açıklamada, Giresun genelinde fındık tarımıyla uğraşan 78 bin üreticiye 158 milyon lira alan bazlı gelir desteği ödemesi yapılacağını ifade etti.

Ödemelerin 7 Mayıs cuma gününden itibaren yapılmaya başlanacağını aktaran Karan, şunları kaydetti:

"TC kimlik numarasının son rakamı 8-6-4 olan üreticiler 7 Mayıs cuma günü, TC kimlik numarasının son rakamı 0-2 olan üreticiler ise 10 Mayıs pazartesi günü banka ATM'lerinden paralarını çekebilecekler. Alan bazlı gelir desteği ödemelerinin üreticilerin tam da bahçelerinde gübre ve ilaçlama yaptığı bir dönemde yapılacak olması sevindirici olduğu kadar, fındığın verim ve kalitesine önemli katkı sunacaktır. Fındıkta alan bazlı gelir desteği ödemelerinin yeni hasat öncesi üreticilere can suyu olacak."

Nurittin Karan, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye Ziraat Odaları Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ile emeği geçen herkese fındık üreticileri adına teşekkür etti.