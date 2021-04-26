GZO Başkanı Karan: "Alan bazlı gelir desteğinin üreticilerin hesaplarına bir an önce yatırılmasını bekliyoruz"

Giresun Ziraat Odası (GZO) Başkanı Nurittin Karan, 2020 yılı alan bazlı gelir desteği ödemelerinin üreticilerin hesaplarına yatırılmasını beklediklerini belirtti.

Karan, yaptığı yazılı açıklamada, her yıl mart ayında yapılan destek ödemesinin bu sene nisan sonu gelmesine rağmen gerçekleştirilmediğini ifade etti.

Alan bazlı gelir desteğinin üretici için can suyu niteliğinde olduğunu aktaran Karan, şunları kaydetti:

"Şu anda üreticilerin nakit paraya ihtiyaç duyduğu en önemli dönem. Alan bazlı gelir desteği ile üretici gübresini ve kimyasal mücadelede kullanacağı ilacını alacak, bahçelerinde zararlılara karşı mücadele gerçekleştirecektir. Fındık üreticisinin bu desteğe büyük ihtiyacı var. Koronavirüs salgınıyla tarımsal üretimin büyük önem kazandığı bir dönemde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığına gerekli talimatın verilerek, fındıkta alan bazlı gelir desteğinin üreticilerin hesaplarına bir an önce yatırılmasını dört gözle bekliyoruz."

Karan, Giresun'da 76 binin üzerinde üreticiye yaklaşık 160 milyon lira alan bazlı gelir desteği ödemesi yapılacağını belirtti.