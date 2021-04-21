GZO Başkanı Karan: "TMO fındık piyasasında kalıcı olmalıdır" - Son Dakika

GZO Başkanı Karan: "TMO fındık piyasasında kalıcı olmalıdır"

21.04.2021 13:13
GZO Başkanı Karan:

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 30 Nisan 2021 tarihinde 2020-2021 yılı fındık alımını sonlandıracak.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 30 Nisan 2021 tarihinde 2020-2021 yılı fındık alımını sonlandıracak. Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, fındık üreticisinin korunması adına TMO'nun piyasada kalıcı olması gerektiğini ifade etti.

TMO'nun fındık piyasasında regülasyon görevini sürdürmesi gerektiğini belirten Karan, TMO'nun üretici için güvenli bir liman haline geldiğini, stratejik bir ürün olan ve ülkeye her yıl 2 milyar dolar gibi bir döviz girdisi sağlayan fındığın serbest piyasanın insafına bırakılmaması gerektiğini dile getirdi.

Serbest piyasada fındığın 23 lira civarında işlem gördüğünü belirten Karan, "TMO piyasadan çekildiği gün fındık fiyatı şu anki fiyatların altına düşer ve yeni sezon öncesi tekelci zihniyeler piyasayı dizayn etmek için harekete geçer. Bilindiği gibi her sezon öncesi fındık fiyatı bir önceki kapanan fiyat bandından işlem görmeye başlar. İşte tam bu noktada TMO'nun önemi ortaya çıkmaktadır. Bugün serbest piyasada fındık fiyatı 23 lira bandından işlem görüyorsa TMO piyasada olduğu içindir. TMO piyasada üretici için güçlü bir alternatif olduğu için fındık baronları ve tekelci zihniyet fiyatı ofisinin altına çekemiyor. Bununda böyle devam etmesi ve üreticinin korunması adına TMO piyasada kalıcı olmalıdır" dedi.

2020-2021 yılı fındık sezonu serbest piyasada fındık fiyatların TMO'nun belirlediği fiyatın altına düşmediğini dile getiren Karan, TMO'nun denge unsuru görevi gördüğünü söyledi. Karan, "27 liraya kadar yükselen fındık fiyatı ortalama 23-24 lira bandında işlem gördü. Bu nedenle üreticinin tercihi serbest piyasa oldu. Üretici bu sezon çok fazla TMO'nun kapısını çalmadı. TMO bu sezon piyasada tam manasıyla bir denge unsuru ve üreticinin sigortası oldu. Bu nedenle TMO'nun veya başka bir müdahil alım kurumun olmadığı bir fındık piyasası düşünmek dahi istemiyoruz" ifadelerini kullandı. - GİRESUN

GZO Başkanı Karan: TMO fındık piyasasında kalıcı olmalıdır

Toprak Mahsulleri Ofisi, Giresun, Fındık, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi GZO Başkanı Karan: 'TMO fındık piyasasında kalıcı olmalıdır' - Son Dakika Ekonomi


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