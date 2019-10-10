Son Dakika Haberleri: GZO Başkanı Nurittin Karan: "Fındıkta geçen yıla oranla ihracat artışı yaşandı"
Son Dakika Güncel GZO Başkanı Nurittin Karan: 'Fındıkta geçen yıla oranla ihracat artışı yaşandı'

GZO Başkanı Nurittin Karan: "Fındıkta geçen yıla oranla ihracat artışı yaşandı"

1 saat önce

Giresun Ziraat Odası (GZO) Başkanı Nurittin Karan, son yılların en yüksek fındık rekoltesinin olduğu bir sezonda, geçen yılın aynı ayına göre ihracatta büyük artış yaşadığını söyledi.

GZO Başkanı Nurittin Karan:

Giresun Ziraat Odası (GZO) Başkanı Nurittin Karan, son yılların en yüksek fındık rekoltesinin olduğu bir sezonda, geçen yılın aynı ayına göre ihracatta büyük artış yaşadığını söyledi.


Karan yaptığı açıklamada, ekonominin dengelerine ayak uyduramayan fındık ihracatçılarına, üreticilerin nasıl ayak uyduracağını kaydetti. Geçen sezon düşük rekolte de standart naturel iç fındığın kentalinin (100 kilogramı) 5. haftada ortalama 521 dolardan işlem gördüğünü hatırlatan Karan, rekoltenin yüksek olduğu bu sezon ortalama 652 dolardan işlem görmesinin ihracatçıların bir başarısı olmadığını söyledi. Yerli ihracatçıları üreticilerin safında yer almaya çağıran Karan, "2018 yılında son yılların en düşük rekoltesinin yaşandığı bir sezonda standart naturel iç fındığın kentali 5. Haftada 521 dolar iken son yılların en iyi rekoltesinin olduğu bu sezon ortalama 652 dolara ulaşmasında ne büyük etken, sezon öncesi taban fiyatın açıklanması ve bir önceki sezondan stok devrinin olmamasıdır" dedi.


"Bunun öğünülecek bir tarafı yoktur" diyen Karan "Hatta ihracatçıların bu durumdan utanması gerektiğini düşünmekteyiz. Hani arz-talep dengesi vardı? Hani ürün az olunca fiyat yüksek olacaktı. Ekonominin dengeleri bile size ayak uyduramazken, fındık üreticisi size nasıl ayak uydursun? Yerli ihracatçı her zaman üreticisinin yanında olursa, her üretici kazanı hem de ihracatçı kazanır. Üretici olmazsa fındık olmaz, fındık olmazsa ihracatçı olmaz. Ama önce samimiyet ve güven" şeklinde konuştu. - GİRESUN

İhracat, Hani, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 12:30 Kaynak: İHA
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