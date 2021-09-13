67. dakikada GZT Giresunspor gole çok yaklaştı. Rakip ceza alanında topla buluşan Flavio'nun sağ kanada gönderdiği topla buluşan Diabate, rakip ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun kaleyi çaprazdan gören pozisyonda yaptığı vuruşta, kaleci Serkan Kırıntılı meşin yuvarlağı kornere çeldi.

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