SPOR GZT Giresunspor'a coşkulu karşılama

Hakan KABAHASANOĞLU GİRESUN, (DHA) - TFF 1'inci Lig'de sezonu 2'nci sırada tamamlayarak 44 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükselen GZT Giresunspor kafilesi, kentte coşkuyla karşılandı.

TFF 1'inci Lig'in son haftasında dün deplasmanda Tuzlaspor'u 2-1 mağlup eden ve sezonu 2'nci sırada tamamlayan GZT Giresunspor, 44 yıllık aranın ardından yeniden Süper Lig'e yükseldi. İstanbul'dan özel uçakla şehre gelen yeşil beyazlı kafile saat 2100 sıralarında Ordu-Giresun Havalimanı'na indi. Burada taraftarlar coşkuyla takımlarını karşıladı. Üstü açık otobüse binen futbolcu, teknik heyet ve yöneticiler kendilerini karşılayan taraftarları selamladı. Otobüsle Piraziz ve Bulancak ilçelerinden geçen kafile ardından kent merkezine geldi. Taraftarlar ilçe geçişlerinde otobüsün önünü keserek meşalelerle sevinç gösterileri ve tezahüratlarda bulundu. Kafileye yüzlerce taraftar otomobilleri ile eşlik etti. Kent meydanında yapılan kutlamalarda taraftarlar takımları lehine tezahüratlarda bulundu.