GZT Giresunspor-Akhisarspor: 3-0

STAT: Çotanak Spor Kompleksi

HAKEMLER: Özgür Yankaya (xxx), Orkun Aktaş (xxx), Mehmet Emin Tuğral (xxx)

GZT GİRESUNSPOR: Onurcan Piri (xx), Hayrullah (xx), Mehmet (xxx), Sergen (xxx), Hüsamettin (xxx), Erol Can (xx) (Dk. 70 Sadi x), Nalepa (xxx) (Dk. 79 Milinkovic x), Uzodimma (xxx), Traore (xxx) (Dk. 55 Caner Hüseyin xx), Eren (xx) (Dk. 70 Kerem x), Balde (xxx)AKHİSARSPOR: Halil (x), Gökmen (x), Doğukan (x) (Dk. 70 Ayuk Taku x), Göksu (x), Berat (x) (Dk. 46 Onurcan Güler) (Dk. 56 Alya Toure x), Lawal (x) (Dk. 46 Furkan x), Cihat (x) (Dk. 46 Ali x), Mert (xx), Çekdar (xx), Peter (x), Delarga (xx)SARI KARTLAR: Traore (GZT Giresunspor ), Göksu (Akhisarspor)GOLLER: Dk. 14 Traore, Dk. 36 Balde, Dk. 68 Nalepa (GZT Giresunspor)

TFF 1'inci Ligi'nde GZT Giresunspor, evinde konuk ettiği Akhisarspor'u 3-0 yenerek, Süper Lig şansını son haftaya taşıdı. Bu sonuçla, Akhisarspor ise ligden düştü.7'nci dakikada Nalepa'nın yaptığı ortaya Balde'nin kafa vuruşunda top üstten auta gitti.9'uncu dakikada soldan Hüsamettin'in yaptığı ortaya bu kez Eren vurdu, top yandan auta gitti.14'üncü dakikada Erol Can'ın pasını alan Nalepa ceza sahasına ortaladı. Balde'nin indirdiği topu Traore tamamladı ve takımını 1-0 öne geçirdi.25'inci dakikada Eren'in ceza sahası dışından çektiği şut kaleci Halil'de kaldı.36'ncı dakikada Uzodimma'nın pasında topla buluşan Balde, kalecinin üzerinden aşırtma vuruşla skoru 2-0'a getirdi.45+2'de ceza sahasına giren Eren sol çaprazdan sert vurdu, kaleci Halil topu kornere çeldi.61'inci dakikada Balde'nin pasıyla ceza sahasına giren Hüsamettin'in vuruşu direkten döndü. Dönen topu kaleci kontrol etti.68'inci dakikada Doğukan'ın ayağından topu kapan Nalepa, ceza sahasına girer girmez vurdu, kalecinin yanından topu ağlara gönderdi: 3-088'inci dakikada Mehmet'in şutu defanstan döndü, havalanan topa bu kez kafayla vuran Mehmet'in şutu kalecide kaldı.

Maçta başka gol olmadı ve sahadan GZT Giresunspor 3-0 galip ayrıldı.

- Giresun